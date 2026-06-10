Возобновлено движение общественного транспорта в Самаре

В 8:06 объявлено о возобновлении движения общественного наземного транспорта. Об этом сообщает пресс-служба департамент городского хозяйства и экологии Самары.

В связи с ракетной опасностью автобусы, троллейбусы и трамваи были остановлены с 7 утра.