Ветеран ВОВ из Жигулевска получит квартиру после обращения в прокуратуру

По результатам рассмотрения обращения 99‑летнего ветерана ВОВ прокуратура Жигулевска инициировала судебную защиту его жилищных прав, сообщает надзорное ведомство.

Установлено, что заявитель, имея законное право на получение жилья по договору социального найма, не был им обеспечен.

Прокуратура направила в суд иск о защите прав пенсионера и добилась положительного решения. Теперь ведомство проследит за тем, чтобы решение было исполнено.