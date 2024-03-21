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Девелопмент Строительство и недвижимость

СДЦ не смог продлить разрешение на строительство ЖК на территории "Кинапа"

САМАРА. 21 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Банкротящееся ООО "Самарский деловой центр" (СДЦ) не смогло добиться продления разрешения на строительство многоквартирных жилых домов на территории бывшего завода "Кинап" (Самара, ул. Лесная, 23). Информация об этом опубликована в КАД ВАС.

Согласно материалам дела, СДЦ было выдано разрешение на строительство жилых домов на указанной площадке еще в 2017 году. Оно действовало до 29 мая 2020 г., а после было продлено еще на год — до 29 мая 2021 года. На участке предполагалось возвести 25-этажный жилой комплекс общей жилой площадью 25 тыс. кв. м.

13 мая 2021 г. СДЦ обратилось в областное министерство строительства с заявлением о продлении срока действия разрешения на строительство на 36 месяцев, однако 19 мая компании в этом было отказано. Свое решение минстрой мотивировал тем, что строительство на площадке не осуществляется.

Не согласившись с этим, СДЦ обратилось в Арбитражный суд Самарской области. Компания настаивала на том, что провела довольно масштабные подготовительные работы — проектные, инженерные, геодезические, а также расчистку и строительство временных дорог, снос здания на площадке и многое другое. Однако суд посчитал доводы компании не существенными, сославшись на то, что все описанные работы были совершены еще до июня 2020 г., то есть в срок действия первоначального разрешения на строительство. В итоге в удовлетворении требований компании было отказано, и решение это устояло во всех вышестоящих инстанциях.

Но вслед за этим в мае 2023 г. СДЦ вновь обратилось в минстрой с заявлением о продлении действия разрешения на строительство указанного жилого комплекса и вновь получило отказ — по тем же причинам: в связи с тем, что строительство не осуществляется. И теперь компания зашла на новый круг, и обжалует уже этот отказ. При этом суд отметил, что нельзя считать срок действия разрешения на строительство продленным до 29 мая 2023 г., как указывает СДЦ, и вновь отклонил его требования о признании незаконным решения минстроя.

Напомним, в ООО "Самарский деловой центр", управляющем KIN.UP, в декабре 2018 г. была введена процедура банкротства, инициированная ФНС из-за долга в 16,6 млн рублей. Крупнейшим кредитором СДЦ выступает АО "АКБ "Газбанк" с суммой  требований свыше 600 млн рублей.

Интересно, что в 2019 г. на собрании кредиторов СДЦ сообщалось о готовности ассоциации "Берег" освоить площадку должника на территории "Кинапа". Тогда представители "Берега" отмечали как один из аспектов своей готовности захода на площадку наличие разрешения на строительство.

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