СДЦ не смог продлить разрешение на строительство ЖК на территории "Кинапа"

Банкротящееся ООО "Самарский деловой центр" (СДЦ) не смогло добиться продления разрешения на строительство многоквартирных жилых домов на территории бывшего завода "Кинап" (Самара, ул. Лесная, 23). Информация об этом опубликована в КАД ВАС.

Согласно материалам дела, СДЦ было выдано разрешение на строительство жилых домов на указанной площадке еще в 2017 году. Оно действовало до 29 мая 2020 г., а после было продлено еще на год — до 29 мая 2021 года. На участке предполагалось возвести 25-этажный жилой комплекс общей жилой площадью 25 тыс. кв. м.

13 мая 2021 г. СДЦ обратилось в областное министерство строительства с заявлением о продлении срока действия разрешения на строительство на 36 месяцев, однако 19 мая компании в этом было отказано. Свое решение минстрой мотивировал тем, что строительство на площадке не осуществляется.

Не согласившись с этим, СДЦ обратилось в Арбитражный суд Самарской области. Компания настаивала на том, что провела довольно масштабные подготовительные работы — проектные, инженерные, геодезические, а также расчистку и строительство временных дорог, снос здания на площадке и многое другое. Однако суд посчитал доводы компании не существенными, сославшись на то, что все описанные работы были совершены еще до июня 2020 г., то есть в срок действия первоначального разрешения на строительство. В итоге в удовлетворении требований компании было отказано, и решение это устояло во всех вышестоящих инстанциях.

Но вслед за этим в мае 2023 г. СДЦ вновь обратилось в минстрой с заявлением о продлении действия разрешения на строительство указанного жилого комплекса и вновь получило отказ — по тем же причинам: в связи с тем, что строительство не осуществляется. И теперь компания зашла на новый круг, и обжалует уже этот отказ. При этом суд отметил, что нельзя считать срок действия разрешения на строительство продленным до 29 мая 2023 г., как указывает СДЦ, и вновь отклонил его требования о признании незаконным решения минстроя.

Напомним, в ООО "Самарский деловой центр", управляющем KIN.UP, в декабре 2018 г. была введена процедура банкротства, инициированная ФНС из-за долга в 16,6 млн рублей. Крупнейшим кредитором СДЦ выступает АО "АКБ "Газбанк" с суммой требований свыше 600 млн рублей.

Интересно, что в 2019 г. на собрании кредиторов СДЦ сообщалось о готовности ассоциации "Берег" освоить площадку должника на территории "Кинапа". Тогда представители "Берега" отмечали как один из аспектов своей готовности захода на площадку наличие разрешения на строительство.