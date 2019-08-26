KIN.UP могут застроить жильем

Кредиторы ООО "Самарский деловой центр" (СДЦ) проголосовали за введение процедуры внешнего управления на предприятии, сообщается в протоколе собрания кредиторов. Представители СДЦ настаивают на возможности восстановления платежеспособности и в доказательство приводят инвестиционное предложение ГК "Берег".

Напомним, в ООО "Самарский деловой центр", управляющем KIN.UP, в декабре 2018 г. была введена процедура банкротства, инициированная ФНС из-за долга в 16,6 млн рублей. Самым крупным кредитором на данный момент остается Газбанк с суммой требований 693,2 млн рублей.

21 августа на собрании кредиторов представитель СДЦ сообщил о готовности компании ассоциации "Берег" участвовать в проекте должника. Как следует из отчета, "Самарский деловой центр" предоставляет инвестору площадку под строительство дома.

Вице-президент Ассоциации строительных предприятий "Берег" Вячеслав Сидорович уточнил, что речь идет об участке на территории развлекательного комплекса KIN.UP с площадью планируемого строительства жилья 20 тыс. кв. метров.

"Поскольку площадка имеет разрешение на строительство, ГК "Берег" в лице одной из нашей компаний заявляет о том, что мы готовы освоить ее, поскольку группа компаний отвечает полным современным требованиям, предъявляемым к компании-застройщику, аттестована уполномоченными банками и готова реализовать этот проект на условиях проектного финансирования, когда на счет эскроу поступают денежные средства дольщиков, а денежные средства, выделяемые банком, идут на реализацию этого проекта. Этот проект мы сможем реализовать, если объект не будет обременен чьими-либо обязательствами", — рассказал Вячеслав Сидорович.

Кроме того, на собрании кредиторов представитель учредителя СДЦ Ирины Дьяченко заявила о предложении ООО "Самаранефтегаз" выкупить корпус № 49. По всей вероятности, речь идет о здании на ул. Лесной, 23, с которым соседствует высотка "Самаранефтегаза".

Кредиторы также определили организацию, из членов которой выберут арбитражного управляющего. Большинством голосов ей стала предложенная Газбанком СРО "Авангард". Как заявили в СДЦ, представитель этой организации и ранее принимал участие в деле о банкротстве, хотя прав на это не имел.

Представители должника считают "Авангард" аффилированной мажоритарному кредитору и делают вывод о сговоре, направленном на уничтожение предприятия и рейдерский захват. В связи с этим в правоохранительные органы направлено соответствующее обращение, идет расследование.

До ООО "Самарский деловой центр" дозвониться не удалось, на звонки в компании не отвечают.