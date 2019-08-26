16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
KIN.UP могут застроить жильем Соучредителя компании "Стройкаб" задержали по делу о хищении денег дольщиков ЖК "На Московском" Минстрой отсудил у СОФЖИ 819 млн рублей В Похвистнево началось строительство крытого ледового катка "Самарский Стройфарфор" отметил День физкультурника спортивными победами

Строительство Строительство и недвижимость

KIN.UP могут застроить жильем

САМАРА. 26 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
Авторы:
Читали: 149
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Кредиторы ООО "Самарский деловой центр" (СДЦ) проголосовали за введение процедуры внешнего управления на предприятии, сообщается в протоколе собрания кредиторов. Представители СДЦ настаивают на возможности восстановления платежеспособности и в доказательство приводят инвестиционное предложение ГК "Берег".

Фото: https://vk.com/kinupsamara

Напомним, в ООО "Самарский деловой центр", управляющем KIN.UP, в декабре 2018 г. была введена процедура банкротства, инициированная ФНС из-за долга в 16,6 млн рублей. Самым крупным кредитором на данный момент остается Газбанк с суммой требований 693,2 млн рублей.

21 августа на собрании кредиторов представитель СДЦ сообщил о готовности компании ассоциации "Берег" участвовать в проекте должника. Как следует из отчета, "Самарский деловой центр" предоставляет инвестору площадку под строительство дома.

Вице-президент Ассоциации строительных предприятий "Берег" Вячеслав Сидорович уточнил, что речь идет об участке на территории развлекательного комплекса KIN.UP с площадью планируемого строительства жилья 20 тыс. кв. метров.

"Поскольку площадка имеет разрешение на строительство, ГК "Берег" в лице одной из нашей компаний заявляет о том, что мы готовы освоить ее, поскольку группа компаний отвечает полным современным требованиям, предъявляемым к компании-застройщику, аттестована уполномоченными банками и готова реализовать этот проект на условиях проектного финансирования, когда на счет эскроу поступают денежные средства дольщиков, а денежные средства, выделяемые банком, идут на реализацию этого проекта. Этот проект мы сможем реализовать, если объект не будет обременен чьими-либо обязательствами", — рассказал Вячеслав Сидорович.

Кроме того, на собрании кредиторов представитель учредителя СДЦ Ирины Дьяченко заявила о предложении ООО "Самаранефтегаз" выкупить корпус № 49. По всей вероятности, речь идет о здании на ул. Лесной, 23, с которым соседствует высотка "Самаранефтегаза".

Кредиторы также определили организацию, из членов которой выберут арбитражного управляющего. Большинством голосов ей стала предложенная Газбанком СРО "Авангард". Как заявили в СДЦ, представитель этой организации и ранее принимал участие в деле о банкротстве, хотя прав на это не имел.

Представители должника считают "Авангард" аффилированной мажоритарному кредитору и делают вывод о сговоре, направленном на уничтожение предприятия и рейдерский захват. В связи с этим в правоохранительные органы направлено соответствующее обращение, идет расследование.

До ООО "Самарский деловой центр" дозвониться не удалось, на звонки в компании не отвечают.

Гид потребителя

Фото на сайте

В микрорайоне Крутые Ключи открылся новый детский сад на 350 мест

В микрорайоне Крутые Ключи открылся новый детский сад на 350 мест

Новый спортивный объект позволит круглогодично заниматься ледовыми видами спорта

Новый спортивный объект позволит круглогодично заниматься ледовыми видами спорта

Та самая "Галактика", о которой все говорят

Та самая "Галактика", о которой все говорят

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1