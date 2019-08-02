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Экономика и бизнес

Налоговики отбивают KIN.UP у Газбанка

САМАРА. 5 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Федеральная налоговая служба пытается оспорить включение Газбанка в реестр кредиторов компании-владельца развлекательного комплекса KIN.UP.

Напомним, в ООО "Самарский деловой центр", управляющем KIN.UP, в декабре 2018 г. была введена процедура банкротства, инициированная ФНС из-за долга в 16,6 млн рублей. 

В мае 2019 г. требование Газбанка, также находящегося в процессе банкротства, в размере 693,2 млн руб. было включено в состав третьей очереди реестра требований кредиторов компании. 457,9 млн руб. из этой суммы — основной долг, остальная часть — долги по уплате процентов и неустойка.

Инспекция ФНС по Октябрьскому району подала апелляционную жалобу на это решение. В июле она была принята к рассмотрению. Заседание по этому делу назначено на 20 августа.

Как ранее комментировал гендиректор "Самарского делового центра" Дмитрий Книгин, претензии ФНС связаны с перерасчетом налога на земли под активами компании начиная с 2014 года.

"Мы проиграли суды, нам доначислили за прошлые года 50 млн рублей. На основании этого арестовали счет и ввели банкротство", — говорил Книгин.

В ФНС посчитали, что компания занизила налоги, рассчитав их на основании кадастровой стоимости земель с видом разрешенного использования "для производственных помещений и незастроенной территории".

ООО "Самарский деловой центр", по информации ИАС Seldon Basis, зарегистрировано в сентябре 2002 года. Уставный капитал — 93,35 млн рублей. Выручка за 2017 г/ составила 123 млн руб., чистый убыток — 50,22 млн рублей. Компания на 100% подконтрольна ООО "Самара-Сити", которым в свою очередь владеет Ирина Дьяченко, чьи ФИО совпадают с инициалами экс-супруги скончавшегося в 2017 году председателя совета директоров "Газбанка" Олега Дьяченко. СМИ называли Олега Дьяченко собственником развлекательного комплекса KIN.UP.

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