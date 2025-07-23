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Экономика и бизнес

Производители Самарской области участвуют в ярмарках от центра "Мой бизнес"

САМАРА. 23 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Самозанятые и предприниматели могут получить возможность бесплатно принять участие в городской ярмарке. Такие точки продаж под открытым небом регулярно проводятся в Самаре. В июле состоялись четыре маркета в Струковском саду.

Фото: предоставлено министерством экономразвития СО

"Узнала о ярмарке из рассылки на электронную почту от центра "Мой бизнес". Всегда слежу за их событиями, и ярмарка меня заинтересовала. Приняла участие впервые и уже есть результаты — много новых покупателей", — рассказала производитель десертов длительного хранения Наталья Костюк.

16-17 августа маркет пройдет на площадке фестиваля креативных индустрий "Креатив на Волге". Принять участие смогут ИП и организации, работающие в сфере креативных индустрий. Заявки принимаются до 8 августа, по ссылке.

Масштабная ярмарка станет частью ежегодного фестиваля набережных ВолгаФест. Он пройдет с 22 по 24 августа на набережной Волги. Для производителей сувенирной продукции, одежды, украшений, игрушек, предметов интерьера это возможность представить свои изделия и найти новых клиентов. Места для размещения продукции на ВолгаФесте будут предоставляться в формате брендированных, открытых промо-домиков, в каждом из которых будут размещаться по двое участников. Каждый участник должен обеспечить оптимальный запас продукции для продажи в течение дня. Подать заявку.

Ярмарки проходят и на площадках региональных предприятий в партнерстве с центром "Мой бизнес". Такая выставка-продажа товаров самарских производителей состоится 2 августа, на территории коттеджного поселка "Моя Ильинка". Заявки на участие от мастеров принимаются по ссылке.

Ярмарки для предпринимателей являются одним из эффективных каналов сбыта. Помогать производителям в реализации своей продукции — задача, которую профильным министерствам ставил глава региона Вячеслав Федорищев.

Принять участие в маркетах могут самозанятые, индивидуальные предприниматели или организации, зарегистрированные в Самарской области, производящие собственную продукцию: сувениры с самарской символикой, одежда, аксессуары, украшения, предметы декора, натуральная косметика и другие тематические товары. Все заявки пройдут конкурсный отбор. Важно, что приоритет получат те самозанятые, которые в текущем календарном году еще не получали меры господдержки.
Поддержка бизнеса реализуется в соответствии с нацпроектом "Эффективная и конкурентная экономика".

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