"Самарский деловой центр" реанимирует проект застройки высотным жильем территории "Кинапа"

Конкурсный управляющий ООО "Самарский деловой центр" Марина Серкина пытается по суду восстановить разрешение на строительство высотного жилого комплекса на второй очереди набережной Самары, пишет "Самарское обозрение".

ООО "Самарский деловой центр" ("СДЦ") является владельцем территории бывшего завода "Кинап" на ул. Лесной в Октябрьском районе Самары. На этой площадке было реализовано несколько девелоперских проектов: офисное здание "Самарский деловой центр", развлекательный комплекс KIN-UP, рестораны, кафе, клубы. Там же компания оборудовала пристань с пассажирским причалом.

В 2016 г. "СДЦ" анонсировал еще один проект — многоэтажный жилой комплекс на части своей территории рядом с офисной башней компании "Самаранефтегаз". Объект планировали возвести на участке в 5517 кв. м. По данным публичной кадастровой карты, площадка предназначена для высотной застройки. До этого там располагалось 4-этажное производственное здание, которое снесли.

В сентябре 2017 г. чиновники выдали "СДЦ" разрешение на строительство "многоквартирных домов с размещением на первом этаже нежилых помещений со встроенными гаражами". На участке предполагалось возвести 25-этажный жилой комплекс общей жилой площадью 25 тыс. кв. м. Разрешение действовало до мая 2020 г., затем его продлили до мая 2021 года.

Однако стройка так и не началась, а сам "Самарский деловой центр" стал банкротиться еще в 2018 году. Вскоре стало известно, что имущество компании, оцененное в сумму более 999,819 млн руб., будет распродано с торгов для погашения долгов.

Крупнейшим кредитором "Самарского делового центра" сейчас является банкротящийся Газбанк (его банкротство ведет Агентство по страхованию вкладов). Участок под застройку был заложен в банке по договору ипотеки. Ограничения прав по кредитному договору заканчивались в марте 2019 г., но, по данным ФГИС ЕГРН, участок до сих пор обременен правом в пользу Газбанка.

В настоящее время в "Самарском деловом центре" продолжается конкурсное производство. Арбитражным управляющим должника является Марина Серкина.

Банкротящийся "СДЦ" пытается в судебном порядке пролонгировать разрешение на строительство жилья. В мае 2021 г. министерство строительства Самарской области отказалось продлевать документ, указав на то, что фактически работы на площадке не ведутся. В "СДЦ" с позицией чиновников не согласились и решили через суд признать ее незаконной.

Согласно материалам арбитражного дела, в "Самарском деловом центре" утверждали, что на участке проводились подготовительные работы, расчистка, строительство временных дорог, инженерных сетей и сооружений. В минстрое возражали, что все эти работы выполнены еще до июня 2020 г., то есть в первоначально установленный срок действия разрешения на строительство. В марте 2022 г. областной арбитраж отказал в удовлетворении иска "Самарского делового центра".

Было установлено, что у компании отсутствовали объективные причины, препятствовавшие производству строительных работ в установленные сроки, что является основанием для отказа в продлении разрешения. Это решение устояло и в апелляционном суде.

21 сентября 2022 г. компания подала кассационную жалобу. Очередной этап разбирательств состоится 18 октября.

Как сообщили в пресс-службе ГК "Агентство по страхованию вкладов", нижестоящие суды нарушили нормы материального и процессуального права, так как не полно выяснены обстоятельства спора. "В силу этого обжалуемые судебные акты необходимо отменить, а дело отправить в суд первой инстанции на новое рассмотрение", — считают в АСВ.

Эксперты полагают, что в случае победы конкурсного управляющего "СДЦ" и Агентства по страхованию вкладов ликвидность площадки существенно возрастет.