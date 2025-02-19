По выбросам в Волгаре проведут независимую экспертизу

Вопрос об источниках загрязнения воздуха в микрорайоне "Волгарь" будет вынесен на комплексную независимую экспертизу. Об этом сообщает Общественная палата Самарской области.

Заседание комиссии региональной Общественной палаты по экологии, природопользованию и охране окружающей среды, на котором рассматривался этот вопрос, прошло еще 29 января, однако пресс-релиз по его итогам был опубликован только 19 февраля.

Напомним, микрорайон "Волгарь" строится в Куйбышевском районе с 2010-х годов. Ранее на его месте находился одноименный совхоз. Строительство ведет ГК "Амонд", подконтрольное семье Ростислава Хугаева. Микрорайон одно время позиционировался как "экоград" "Волгарь", однако с началом заселения домов, жильцы стали жаловаться на резкий запах сероводорода.

Власти назначали проверки. Однако источники выброс официально остаются неустановленными. В сентябре этого года была назначена очередная проверка. Ранее было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 251 УК РФ ("Загрязнение атмосферы").

На заседании профильной комиссии в Общественной палате руководитель управления государственного экологического надзора министерства природных ресурсов и экологии Самарской области Станислав Рогов сообщил, что аккредитованной лабораторией была проведена оценка возможно влияния на запахи близлежащих водоемов. Эксперты сделали выводы, что запахи с ними не связаны.

"Тема актуальна. Было поручение губернатора о создании рабочей группы. Принимались меры по дополнительному озеленению. Была проведена оценка влияния водоемов, которых на этой территории большое количество, с привлечением аккредитованной лаборатории Природоохранного центра: природный фактор мы на данный момент исключаем. За счет бюджета области установлен стационарный пост наблюдения за состоянием атмосферного воздуха — пост № 91, который ведет наблюдение по 17 веществам, автоматически, каждые 20 минут, измеряя показатели атмосферного воздуха: данные размещаются на сайте Приволжского УГМС. Действительно, фиксируются превышения по сероводороду: они носят непостоянный характер, в большей степени приходятся на периоды неблагоприятных метеорологических условий", — пояснил Рогов.

В пресс-релизе отмечается, что основные объекты, которые находятся в центре внимания надзорных органов в связи с ситуацией в Волгаре, — это АО "Куйбышевский НПЗ" и ООО "СКС" (Городские очистные сооружения).

"Оба предприятия имеют установленный проект санитарной защитной зоны. Когда получаем сигнал, выезжаем на контрольные точки, расположенные на границах санитарных защитных зон этих предприятий, в том числе, и в ночные часы. Проведено более 400 исследований (в рамках более 170 контрольных мероприятий без взаимодействия с юрлицом), при этом зафиксировать небольшое превышение удалось только один раз. Со своей стороны, мы обращались с предложениями в адрес глав города и региона. В частности, давали предложения усилить контроль за проведением плановых мероприятий по регулированию выбросов предприятий и рекомендации по проведению научных исследований по оценке риска", — рассказала заместитель начальника отдела надзора по коммунальной гигиене Управления Роспотребнадзора по Самарской области Ольга Кузнецова.

Она также подчеркнула, что необходимо ставить вопрос об ограничении жилой застройки на данной территории.

Также была озвучена информация, что из-за высокоэтажной жилой застройки, которая приблизилась к предприятиям, при определенном направлении ветра получается застой. А наибольшая концентрация образуется в точке, в которой накладываются друг на друга выбросы обоих предприятий.

"В 2024 году с двух автоматических постов проанализировано более 300 тыс. проб (в 2023 году — более 230 тыс.), зафиксировано 4255 случаев превышения предельно допустимых концентраций (в 2023 году — 1300), из них 97 (в 2023 году — 28) случаев высокого загрязнения и 6 случаев экстремально высокого загрязнения (в 2023 году — 1). На наш взгляд, все это связано с инверсиями и застойными явлениями", — отметила заместитель начальника Центра по мониторингу загрязнения окружающей среды ФГБУ "Приволжское УГМС" Наталья Евсеева.

Начальник отдела государственного надзора в области охраны и использования водных объектов и атмосферного воздуха по Самарской области Межрегионального управления Росприроднадзора по Самарской и Ульяновской областям Юлия Ушмудьева отметила, что превышения фиксируются в основном летом, а пик приходится на август и апрель, когда наиболее часто случаются периоды неблагоприятным метеорологических условий.

Общественной палатой было принято решение о проведении независимой экспертизы.

"Поскольку контрольно-надзорная функция государственных органов ограничена, поддерживаем предложение о проведении комплексной независимой экспертизы, которую проведет независимая экспертная организация. Со своей стороны, запланируем выездное мероприятие нашей комиссии в летний период", — резюмировала председатель комиссии Общественной палаты по экологии, природопользованию и охране окружающей среды Оксана Ковнир.