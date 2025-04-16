В Самарской области готовят обновление региональной Красной книги

В министерстве природных ресурсов региона прошло заседание комиссии по ведению Красной книги Самарской области. Ученые и экологи обсудили изменения в перечне редких и исчезающих видов, нуждающихся в охране.

Красная книга необходима для охраны и сбережения видов, находящихся под угрозой исчезновения, для содействия в сохранении экосистем и, конечно, для привлечения внимания людей к проблеме охраны природы. Красная книга издается один раз в десять лет, но на протяжении этого времени специалисты ведут большую работу по мониторингу всего растительного и животного мира региона. Анализ позволяет понять, как влияет деятельность человека на сокращение и увеличение биоразнообразия Самарской области.

Сейчас Красная книга Самарской области насчитывает 568 видов растений и животных. Однако, по итогам исследований, специалистами предложено включить в Красную книгу региона еще 11 видов растений и 15 видов животных, а исключить из книги — по 3 вида.

По 26 видам растений и животных есть предложения по изменению редкости. Некоторые краснокнижные представители резко сокращают свою численность. Например, серая неясыть, кобчик, а из растений — черника. Некоторые виды, наоборот, расширяют ареал обитания — например, степная пищуха — но пока еще остаются краснокнижными представителями.

"Кваква и шилоклювка — редкие виды птиц, которые испытывают сильный стресс из-за охоты и браконьерства в местах гнездования, особенно весной. Обитают они на ключевых орнитологических территориях, у которых нет статуса особо охраняемых. Эти территории могут подвергаться деградации из-за хозяйственной деятельности человека, что приведет к утрате мест обитания этих видов", — рассказала кандидат биологических наук Галина Лебедева.

Самым эффективным механизмом сохранения редких и исчезающих видов является создание особо охраняемых природных территорий (ООПТ). Сейчас сеть ООПТ регионального значения насчитывает 211 памятников природы. По программе социально-экономического развития Самарской области, принятой по инициативе губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева, до 2030 года площадь ООПТ увеличится до 100 тыс. га. Для этого планируется создать еще 8 новых памятников природы, утвердить их границы и природоохранные режимы.

Новое издание Красной книги растений и животных Самарской области появится в 2027–2029 годах.