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Футбол Спорт

Гендиректором ФК "Акрон" стал Константин Клюшев

ТОЛЬЯТТИ. 31 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Должность генерального директора ФК "Акрон" займет Константин Клюшев, который последние десять месяцев работал в клубе в качестве исполнительного директора.

Алексей Власов, возглавлявший "Акрон" на протяжении четырех лет, завершил работу в клубе. 

Власов возглавил клуб в августе 2021 года. За время его работы "Акрон" достиг значимых результатов: выход в финал Пути регионов FONBET Кубка России сезона 2022/23, бронзовые медали Первой лиги сезона 2023/24, исторический для клуба выход в Российскую Премьер-лигу и девятое место в дебютном сезоне в элите.

 

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андрей пугин 24 января 2025 17:16 Тольяттинский "Акрон" сыграл вничью с московской "Родиной"

Самаре это не интересно.

андрей пугин 25 декабря 2024 09:03 "Акрон" на сборах сыграет с "Родиной" и "Урарту"

Да всё равно с кем сыграет,такие клубы не нужны,болельщиков нет,истории нет,стадиона нет,базы нет,короче просто игрушка для бизнесмена.

андрей пугин 24 декабря 2024 08:23 "Акрон" проведет сборы на берегу Персидского залива

Вот по барабану где Акрон проведёт сборы, всё равно выльтят в фнл.

Андрей Куропаткин 26 августа 2024 05:02 Доминик Ороз: "Меня сразу убедила концепция клуба, и я приехал сюда играть в футбол"

Вы про пиво серьёзно? Попробуйте действительно хорошее и не задавайте глупых вопросов.

Анатолий Илларионов 17 июня 2024 08:10 "Акрон" и "Крылья Советов" будут играть на одном стадионе

Дорогущий стадион должен работать по назначению. И хорошо, что на нём будет в 2 раза больше игр. А то, что у нас Самара и Тольятти никак не связаны быстрым транспортом, это вопрос к бывшим и будущим губернаторам.

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