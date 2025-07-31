Гендиректором ФК "Акрон" стал Константин Клюшев

Должность генерального директора ФК "Акрон" займет Константин Клюшев, который последние десять месяцев работал в клубе в качестве исполнительного директора.

Алексей Власов, возглавлявший "Акрон" на протяжении четырех лет, завершил работу в клубе.

Власов возглавил клуб в августе 2021 года. За время его работы "Акрон" достиг значимых результатов: выход в финал Пути регионов FONBET Кубка России сезона 2022/23, бронзовые медали Первой лиги сезона 2023/24, исторический для клуба выход в Российскую Премьер-лигу и девятое место в дебютном сезоне в элите.