Новым генеральным директором ФК "Акрон" станет Константин Клюшев. Об этом сообщил учредитель клуба Павел Морозов на сайте "Акрона".
"Летом генеральным директором станет Константин Клюшев, занимающий на данный момент должность исполнительного директора", — заявил Морозов.
Напомним, ранее появилась информация, что нынешний гендиректор "Акрона" Алексей Власов завершит работу в клубе в конце июля 2025 года. Причина — желание посвятить больше времени семье.
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Самаре это не интересно.
Да всё равно с кем сыграет,такие клубы не нужны,болельщиков нет,истории нет,стадиона нет,базы нет,короче просто игрушка для бизнесмена.
Вот по барабану где Акрон проведёт сборы, всё равно выльтят в фнл.
Вы про пиво серьёзно? Попробуйте действительно хорошее и не задавайте глупых вопросов.
Дорогущий стадион должен работать по назначению. И хорошо, что на нём будет в 2 раза больше игр. А то, что у нас Самара и Тольятти никак не связаны быстрым транспортом, это вопрос к бывшим и будущим губернаторам.