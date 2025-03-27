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Футбол Спорт

Генеральным директором ФК "Акрон" станет Константин Клюшев

ТОЛЬЯТТИ. 27 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Новым генеральным директором ФК "Акрон" станет Константин Клюшев. Об этом сообщил учредитель клуба Павел Морозов на сайте "Акрона".

"Летом генеральным директором станет Константин Клюшев, занимающий на данный момент должность исполнительного директора", — заявил Морозов.

Напомним, ранее появилась информация, что нынешний гендиректор "Акрона" Алексей Власов завершит работу в клубе в конце июля 2025 года. Причина — желание посвятить больше времени семье.

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