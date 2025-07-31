Под Тольятти автоледи сбила мопед, госпитализированы три подростка

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В четверг, 31 июля, в 18:50 на 24 км дороги "Тольятти - Ташелка" 31-летняя женщина на Lada Priora при повороте налево в СНТ "Энергетик" не предоставила преимущество мопеду.

Фото: ГУ МВД по Самарской области