16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Большая часть очагов возгорания на полигоне ТБО "Преображенка" ликвидирована Загрязнения воздуха из-за пожара на мусорном полигоне в Преображенке не зафиксировано На полигоне ТБО "Преображенка" продолжается тление мусора В питомниках Самарской области подготовили более 5 млн сеянцев лесных растений В Самарской области пожаловались на сброс отходов в реку

Экология Общество

Самарские биологи готовят искусственные гнездовья для редких птиц

САМАРА. 1 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 47
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Естественных мест для гнездования хищных птиц становится меньше из-за влияния человека на природу и смены климата. Пернатым сложно найти безопасные и подходящие места, чтобы вывести потомство. Поэтому на помощь приходит биотехния.

Фото: Министерство природных ресурсов и экологии Самарской области

В прошлом году специалисты минприроды Самарской области разместили три гнездовых платформы для степного орла, по пять ниш для сокола-сапсана и филина, по 20 гнездовий для совки-сплюшки, пустельги и кобчика, 10 ящиков для летучих мышей. Гнездовья для птиц не размещаются произвольно — их установке предшествует большая работа по исследованию поведения хищников, стереотипа гнездования.

"Например, степные орлы — их осталось всего две пары в регионе — гнездятся на земле. Логично, ведь в степи нет деревьев. Однако последние два гнездовых участка в регионе занимают птицы с "древесно-кустарниковым" стереотипом гнездования. Они устраивают гнезда как можно выше, вероятно, опасаясь лис и барсуков. Гнездились на тополе, на высоте более 5 м, на кустах спиреи. Сейчас одно из гнезд построено на карагаче. Учитывая вес гнездовой постройки, который может достигать 100 кг, у орлов невелик выбор — подходящих деревьев и кустов немного. Построенные платформы должны повысить успех размножения", — рассказывает природоохранный биолог Алексей Паженков.

Еще 25-30 лет назад на юге Самарской губернии гнездилось около 40 пар степного орла. Большечерниговский район был центром этой группировки, здесь орлы встречались с максимальной плотностью. Сокращение численности — общая тенденция по всей России, в некоторых регионах он исчез полностью. Одна из основных причин — интенсификация сельского хозяйства. Распашка земель и обработка пестицидами не только сокращают кормовую базу — грызунов, но и влияют на репродуктивную способность птиц.

Сокол-сапсан  — самое быстрое животное на планете. До середины прошлого века он был обычным пернатым хищником и в Самарской области: утес Сокол, Сокольи горы и многие другие топонимы свидетельствуют о распространенности этой заметной птицы. Но сейчас в нашем регионе отмечено гнездование всего двух пар.

"Беспокойство весной во время кладки — один из факторов, препятствующих возвращению сапсана. Человек конкурирует с сапсаном за прекрасный вид на реку и "побеждает". Ведь практически все крупные скалы над Волгой посещаются туристами, особенно весной. И это беспокоит птицу во время кладки. В 2024 г. построили пять гнездовых ниш на Волжских склонах, чтобы помочь сапсану увеличить свою численность. Но настоящее возвращение этой птицы в равнинную Европейскую Россию произойдет, когда сапсан вновь "научится" занимать гнезда и гнездовые платформы на деревьях. Надеемся, что это произойдет довольно скоро", — добавил Алексей Паженков.

Работа по восстановлению численности хищных птиц губернии ведется уже 16 лет. За это время построено почти 800 искусственных гнездовий. Некоторым из них уже много лет, но природоохранные биологи следят за их состоянием. Где-то подремонтируют, а где-то ящики попадают под "реновацию". Такая работа привела к увеличению численности хищных птиц почти на 20% за последние 10 лет.  

Гид потребителя

Последние комментарии

Елизавета Зее 26 января 2025 10:48 Областной суд отказал жителям Сухой Самарки в защите леса от застройки

А кто, по мнению суда, должен проживать в лесу??????

Глеб Петров 25 октября 2024 15:51 В губернии работает 141 общественный инспектор по охране окружающей среды

Экологии нет вообще, вся канализация сливается в реки без очистки в наглую.

Андрей ОкнаСамара 19 сентября 2024 05:43 Жители выступили против появления завода по переработке вторичного алюминия в Кинеле

Два асвальтовых, силикатный, керамзитный. Со всех сторон душат, ещё эта беда. Конечно рождаемость будет меньше смертности при такой экологии. Путину доложили, а менять ни чего не хотят!!!!

Other Game 09 августа 2024 10:35 Ущерб от вывода в частную собственность лесов Самары оценили в 50 млрд рублей

Ну тут очевидно что права граждан нарушены и целостность зелёной зоны, все правильно с этим нужно бороться

Teil Spiner 16 июля 2023 02:45 Ихтиофауне Саратовского водохранилища угрожает фибросаркома

Как можно вирусное заболевание исследовать бактериологическим способом?🙈

Фото на сайте

Дмитрий Азаров принял участие в экологической акции в Жигулевском заповеднике

Дмитрий Азаров принял участие в экологической акции в Жигулевском заповеднике

Жигулевская ГЭС провела экологическую акцию "оБЕРЕГАй"

Жигулевская ГЭС провела экологическую акцию "оБЕРЕГАй"

Хвойный сквер ЛУКОЙЛА

Хвойный сквер ЛУКОЙЛА

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4