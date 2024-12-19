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Губернатор Власть и политика

Губернатор: По экологическим проблемам "Волгаря" готовим предложение о модернизации предприятий

САМАРА. 19 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Правительство Самарской области готовит предложение по модернизации предприятий, расположенных в Куйбышевском районе Самары, что должно решить экологические проблемы микрорайона "Волгарь". Об этом в четверг, 19 декабря, в эфире ток-шоу "Очная ставка" заявил губернатор Вячеслав Федорищев.

"По "Волгарю" у нас есть с вами застоявшиеся проблемы, не решавшиеся ранее, потому что руководство некоторых компаний приняло решение не сотрудничать с областью, с областной администрацией в силу причин достаточно специфических, - пояснил глава региона. - Я, зная изнутри эти позиции, понимаю, что руководство этой компании было в целом право, что они перестали сотрудничать с теми, кто работал в этом профильном министерстве. Так вот, по "Волгарю" есть много задач. И мы сейчас готовим очень серьезное совместное предложение (консультируемся в правительстве России), которое бы позволило нам осуществить модернизацию по предприятиям в "Волгаре" и проблему десятков тысяч людей, которые вынуждены дышать серой, по-настоящему решить. Туда деньги направим в том числе".

Напомним, жители "Волгаря" жаловались на плохой запах в течение последних лет. В последнее время жалобы участились. Официально власти не озвучивали, с каких именно предприятий происходят выбросы. В сентябре этого года была назначена очередная проверка.

Ранее было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 251 УК РФ ("Загрязнение атмосферы"). "Дело возбудили по факту нарушения правил выброса в атмосферу загрязняющих веществ, что повлекло загрязнение природных свойств воздуха", - сообщали в отделе информации и общественных связей ГУ МВД по Самарской области.

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