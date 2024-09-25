25 сентября начинается проверка из-за выбросов в "Волгаре"

Председатель правительства Самарской области Михаил Смирнов сообщил в соцсетях, что из-за жалоб жителей микрорайона "Волгарь" на загрязнение воздуха с 25 сентября начинается проверка. Он также уточнил, что много сообщений граждан ему пришло в личные сообщения.

"С уважением отношусь к мнению всех, кого волнует эта тема. Понимаю, что люди достаточно уже натерпелись, и это во многом объясняет эмоции. Скажу, что думаю. В теме "Волгаря" с моей стороны точно не будет: замалчивания и бездействия по очевидной проблеме, моментальных решений застарелого больного вопроса, популистских шагов, попыток ответить на некомпетентные заявления. Губернатор Вячеслав Федорищев 16 сентября поручил мне сформировать рабочую группу для решения данного вопроса", - написал Смирнов.

По словам главы правительства, власти региона направили обращения в Росприроднадзор и прокуратуру с требованием провести комплексную проверку. Уточняется, что проверка начинается 25 сентября.

"После установления контролирующими органами реальных причин и источников запаха сероводорода будем вместе со специалистами решать, что можно сделать - как немедленно, так и на будущее", - рассказал Смирнов.

Ранее было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 251 УК РФ ("Загрязнение атмосферы"). "Дело возбудили по факту нарушения правил выброса в атмосферу загрязняющих веществ, что повлекло загрязнение природных свойств воздуха", - сообщали в отделе информации и общественных связей ГУ МВД по Самарской области.

Жители "Волгаря" жаловались на плохой запах в течение последних лет. В последнее время жалобы участились. С какого именно предприятия происходят выбросы, должна установить назначенная проверка.