25 сентября начинается проверка из-за выбросов в "Волгаре"

Председатель правительства Самарской области Михаил Смирнов сообщил в соцсетях, что из-за жалоб жителей микрорайона "Волгарь" на загрязнение воздуха с 25 сентября начинается проверка. Он также уточнил, что много сообщений граждан ему пришло в личные сообщения.
"С уважением отношусь к мнению всех, кого волнует эта тема. Понимаю, что люди достаточно уже натерпелись, и это во многом объясняет эмоции. Скажу, что думаю. В теме "Волгаря" с моей стороны точно не будет: замалчивания и бездействия по очевидной проблеме, моментальных решений застарелого больного вопроса, популистских шагов, попыток ответить на некомпетентные заявления. Губернатор Вячеслав Федорищев 16 сентября поручил мне сформировать рабочую группу для решения данного вопроса", - написал Смирнов.
По словам главы правительства, власти региона направили обращения в Росприроднадзор и прокуратуру с требованием провести комплексную проверку. Уточняется, что проверка начинается 25 сентября.
"После установления контролирующими органами реальных причин и источников запаха сероводорода будем вместе со специалистами решать, что можно сделать - как немедленно, так и на будущее", - рассказал Смирнов.
Ранее было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 251 УК РФ ("Загрязнение атмосферы"). "Дело возбудили по факту нарушения правил выброса в атмосферу загрязняющих веществ, что повлекло загрязнение природных свойств воздуха", - сообщали в отделе информации и общественных связей ГУ МВД по Самарской области.
Жители "Волгаря" жаловались на плохой запах в течение последних лет. В последнее время жалобы участились. С какого именно предприятия происходят выбросы, должна установить назначенная проверка.
Последние комментарии
Два асвальтовых, силикатный, керамзитный. Со всех сторон душат, ещё эта беда. Конечно рождаемость будет меньше смертности при такой экологии. Путину доложили, а менять ни чего не хотят!!!!
Ну тут очевидно что права граждан нарушены и целостность зелёной зоны, все правильно с этим нужно бороться
Как можно вирусное заболевание исследовать бактериологическим способом?🙈
Можно узнать фамилии тех 129
Главное, дело.