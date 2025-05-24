Пьяный водитель на Ford спровоцировал массовое ДТП в Самаре с пострадавшими

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В субботу, 24 мая, в 8:20 в Самаре 30-летний водитель Ford Focus напротив дома № 1 по Московскому шоссе допустил столкновение с автомобилями Skoda Fabia и Land Cruiser 200.

Фото: ГУ МВД по Самарской области