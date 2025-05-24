Пьяный водитель на Ford спровоцировал массовое ДТП в Самаре с пострадавшими

В субботу, 24 мая, в 8:20 в Самаре 30-летний водитель Ford Focus напротив дома № 1 по Московскому шоссе допустил столкновение с автомобилями Skoda Fabia и Land Cruiser 200.
Женщину, находившуюся на пассажирском сидении Land Cruiser 200, увезли на "скорой помощи" в больницу. Остальным участникам ДТП была оказана медицинская помощь на месте.
По данным сотрудников Госавтоинспекции, у водителя Ford имелись признаки алкогольного опьянения, от прохождения медицинского освидетельствования он отказался.
В настоящее время сотрудники полиции выясняют все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия, проводится проверка.
Последние комментарии
есть ли контактные данные жив ли поссажир? у кого можно спросит . куда написат? пожалуйста ответте
Страшная авария. Люди путешествовали с Автодом, а тут на тебе вечно спешащие непонятно зачем. Результат спешки - смерть. В России нет культуры езды на автомобилях, поэтому от смертей спасет только строительство дорог с 4мя полосами с разделительным барьером.
Я друг Виталины это девочка которая попала под газель она шла на заправку которая была через дорогу с люньковом Сергеем а заправка была заброшенная
Удачи водителю в суде! Однозначно нет вины. Я как водитель с 18-летним стажем скажу,невозможно предугадать ,что кто-то решил отдохнуть на проезжей части. Это равносильно ожидать падение метеорита на голову. Кто не попадал неожиданно в яму колесом, если не знал, что она там есть, тем более в темное время суток!?
В смысле девушка выехала на встречную полосу??? А что Скания делает на встречке??? А внедорожник в своей полосе!