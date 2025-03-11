Самарцы пожаловались на фонтан нечистот, стекающих в протоку Сухая Самарка

Жители Самары в соцсетях пожаловались на фонтан нечистот на углу Флотской, 17. По словам местных жителей, сточные воды стекают в протоку Сухая Самарка, а потом — в Волгу.

"Знаете ли вы, что на углу Флотской, 17, у "Трех дубов", постоянно бьет фонтан сточных вод? Запах ужасный, а вся эта "красота" стекает прямо в Самарку, а потом — в Волгу", — говорит автор опубликованного видео.

По словам местных жителей, такой фонтан тут через день. В округе стоит ужасный запах.

"Все это идет в Самарку и в Волгу, сказки про чистую воду с очистных наглядно видно", — сетуют жители.