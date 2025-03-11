Самарцы пожаловались на фонтан нечистот, стекающих в протоку Сухая Самарка

Жители Самары в соцсетях пожаловались на фонтан нечистот на углу Флотской, 17. По словам местных жителей, сточные воды стекают в протоку Сухая Самарка, а потом — в Волгу.
"Знаете ли вы, что на углу Флотской, 17, у "Трех дубов", постоянно бьет фонтан сточных вод? Запах ужасный, а вся эта "красота" стекает прямо в Самарку, а потом — в Волгу", — говорит автор опубликованного видео.
По словам местных жителей, такой фонтан тут через день. В округе стоит ужасный запах.
"Все это идет в Самарку и в Волгу, сказки про чистую воду с очистных наглядно видно", — сетуют жители.
Последние комментарии
А кто, по мнению суда, должен проживать в лесу??????
Экологии нет вообще, вся канализация сливается в реки без очистки в наглую.
Два асвальтовых, силикатный, керамзитный. Со всех сторон душат, ещё эта беда. Конечно рождаемость будет меньше смертности при такой экологии. Путину доложили, а менять ни чего не хотят!!!!
Ну тут очевидно что права граждан нарушены и целостность зелёной зоны, все правильно с этим нужно бороться
Как можно вирусное заболевание исследовать бактериологическим способом?🙈