В Самарской области открыт пожароопасный сезон

С 25 марта 2025 г. на землях лесного фонда Самарской области открыт пожароопасный сезон. В соответствии с постановлением правительства Самарской области № 121 от 20.03.2025 года в период с 1 апреля по 15 октября 2025 г. устанавливается особый противопожарный режим. Сохранение лесов — одна из приоритетных задач нацпроекта "Экологическое благополучие", реализуемого по решению президента России Владимира Путина.

Для прохождения пожароопасного сезона созданы оперативные штабы по организации тушения лесных пожаров на землях лесного фонда региона. Также подготовлены к работе 17 пожарно-химических станций подведомственного минприроды учреждения "Самаралес". На 100% укомплектован штат лесопожарных формирований — 319 сотрудников, непосредственно принимающих участие в тушении пожаров. Для мониторинга пожарной опасности в лесах действует единая система видеонаблюдения, которую в этом году минприроды увеличит с 45 до 55 камер. Также действует космический мониторинг ИСДМ-Рослесхоз.

Напомним, в феврале текущего года губернатор Вячеслав Федорищев передал представителям государственных учреждений "Самарские лесничества" и "Самаралес" новую лесопатрульную, лесопожарную и лесохозяйственную технику. Глава региона подчеркнул: чтобы оберегать леса, нужны, помимо спецтехники, беспилотная составляющая и программное обеспечение. Губернатор дал поручение подготовить специалистов, для работы с беспилотной техникой, которая позволяет с воздуха оценивать ситуацию и реагировать.

"Извлекая уроки прошлого пожароопасного сезона, мы усилили наши лесопожарные формирования дополнительной техникой — порядка 10 единиц. При этом всего в оснащении лесопожарных служб теперь 178 единиц техники и более 700 — оборудования. Мы утвердили более 700 маршрутов наземного и водного патрулирования лесной охраны протяженностью почти 70 тысяч километров, а также оснастили лесничества новой техникой в количестве 62 единиц благодаря поддержке областного правительства. Также 50 специалистов министерства и подведомственных учреждений прошли обучение на операторов БПЛА — в этом году закупаем 15 беспилотников", — прокомментировал министр природных ресурсов и экологии региона Артем Ефимов.

В рамках госзадания до "Самаралеса" доведены объемы по противопожарному обустройству лесов, куда входит содержание 66 км лесных дорог, устройство и прочистка более 26 тыс. км минерализованных полос, установка и эксплуатация 192 шлагбаумов на въездах в лесные массивы, 355 предупреждающих стендов и благоустройство 156 зон отдыха граждан в лесах.

Для ликвидации возгораний в лесных массивах на территории Самарской области сводным планом предусмотрено привлечение сил и средств пожаротушения в количестве 1483 человека, 508 единиц техники и 4053 единиц оборудования. Разработаны и утверждены 16 планов тушения лесных пожаров. Минприроды Самарской области подписало 114 соглашений по взаимодействию и оказанию помощи силами и средствами при ЧС с организациями и ведомствами (МЧС, МВД, арендаторы лесных участков и соседние регионы).

"Для повышения эффективности работ по предупреждению и ликвидации лесных пожаров мы провели тренировочные сессии по готовности к сезону. Также прошли командно-штабные учения МЧС и лесопожарных формирований минприроды: отработали действия при угрозе возникновения ЧС, по защите населенных пунктов от лесных пожаров, по тушению ландшафтных пожаров", — добавил Артем Ефимов.

В условиях особого противопожарного режима на территории государственного лесного фонда запрещено разводить костры, бросать горящие спички, окурки, выполнять работы с открытым огнем, а также засорять лес мусором и прочими отходами. При установлении IV и V классов пожарной опасности по условиям погоды министерством будет ограничиваться посещение лесов.

Напомним, что за нарушение правил санитарной безопасности предусмотрен административный штраф:

для граждан в размере от 500 рублей до 1 тыс. рублей;

для должностных лиц от 1 тыс. до 2 тыс. рублей;

для юридических лиц от 10 тыс. до 20 тыс. рублей.

За нарушение правил пожарной безопасности в лесах в условиях особого противопожарного режима предусмотрен административный штраф:

для граждан в размере от 40 тыс. до 50 тыс. рублей;

для должностных лиц от 60 тыс. до 90 тыс. рублей;

для юридических лиц от 600 тыс. до 1 млн. рублей.

За уничтожение или повреждение лесных насаждений, повлекшее за собой значительный ущерб, предусмотрено уголовное наказание по ст. 261 УК РФ: от штрафа 300 тыс. руб.министерство при и вплоть до лишения свободы.