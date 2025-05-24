ХК "Лада" продлил контракт с защитником Денисом Истюфеевым

ХК "Лада" заключил с защитником Денисом Истюфеевым двусторонний контракт сроком на два сезона.
Минувший сезон 2024/2025 оказался для Истюфеева вторым и заключительным в МХЛ — за 56 матчей в составе "Ладьи" защитник заработал 11 (3+8) баллов за результативность при показателе полезности "+2".
Кроме того, Денис стал лидером тольяттинской "молодежки" по количеству блокированных бросков — 82.
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