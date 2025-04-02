Жители Алексеевки обратились в ФСБ по поводу завода по переработке алюминия

Жители поселка Алексеевка (входит в г.о. Кинель) и садово-дачных товариществ обратились к руководителю ФСБ РФ Александру Бортникову по поводу перспективы появления завода по переработке алюминиевых ломов и производству вторсплавов.

Напомним, ООО "Рециклинг-Инновации-Технологии" ("Реинтех") на базе существующего корпуса на ул. Силикатной, 9 в Алексеевке планирует запустить производство по переработке вторичного алюминия мощностью 45 тыс. тонн в год. Предполагалось, что одним из крупных покупателей продукции завода станет компания "РУСАЛ".

В августе 2024 г. на общественные обсуждения был вынесен проект реконструкции существующего корпуса на ул. Силикатной, 9 под размещение завода по переработке алюминиевых ломов. По словам жителей, на ознакомление был предоставлен только один том проектной документации, что не давало полной картины проекта. Тогда они обратились к независимому эксперту, который изучил проектную документацию "Реинтеха" по оценке воздействия на окружающую среду (ОВОС) и выявил противоречия.

В частности, сокращена удаленность завода от дач и жилых домов. Производство первого класса опасности должно располагаться в 1000 м от мест жительства людей. Местные жители утверждают, что ближайшие дома находятся в 300 м от будущего завода.

Эксперт также изучил местность по топографическим картам района и сделал вывод, что роза ветров, указанная в документации по ОВОС, представлена недостоверной, из другой местности, так как на ней не учтена Алексеевская гора, влияющая на направление ветра.

Жители Алексеевки и все неравнодушные граждане собрали подписи и направили обращение уполномоченному по правам ребенка и уполномоченному по правам человека в Самарской области, председателю СК РФ Александру Бастрыкину, в Кинельскую межрайонную прокуратуру, руководителю ФСБ РФ Александру Бортникову.

Заявители проанализировали историю создания и работы производства на ул. Силикатной, 9 и обнаружили, что границы санитарно-защитной зоны (ССЗ) для ООО "Русал Ресал" не поставлены на кадастр, так как уже в 2017 г. в 350 м от корпуса завода находился жилой дом. Сейчас же граница предполагаемой санитарно-защитной зоны проходит прямо по жилым домам. Кроме того, мощность планируемого завода "Реинтеха" в четыре раза превышает совокупную мощность предыдущего завода (второе производство находилось в Новосемейкино).

По словам местных жителей, сравнительно недавно произошла смена зонирования участка под производством с П1-1 (подзона производственных складских объектов V - IV классов вредности) на П1-5 (подзона производственных складских объектов II - I классов вредности). Согласно данным ЕГРН, территория под заводом имеет ряд ограничений, в том числе по размещению опасных производственных объектов 1 - 4 классов опасности. Таким образом, считают граждане, зонирование участка вступает в противоречие с ограничениями по его использованию.

Все эти и многие другие аргументы жители изложили в своем обращении Александру Бортникову и просили провести проверку о возможности запуска производства по вторичной переработке алюминия в Алексеевке.