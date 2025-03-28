16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Новокуйбышевские нефтепереработчики получили награды за вклад в экологию Самарцев приглашают принять участие в акции по сбору макулатуры "БумБатл" В Самарской области открыт пожароопасный сезон "Тольяттиазот" — лауреат региональной премии "Экоравновесие" В Самаре канализационные стоки затопили памятник природы "Древостой дуба"

Экология Общество

Новокуйбышевские нефтепереработчики получили награды за вклад в экологию

НОВОКУЙБЫШЕВСК. 28 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 27
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

На днях общественное движение "ЭкоРавновесие", созданное пять лет назад и объединившее людей и организации, кому небезразлична будущее окружающей среды родного края, вручила ежегодные премии активным участникам экологических программ Самарской губернии. Среди награжденных сотрудники промышленных предприятий губернии, представители вузов, общественных организаций и добровольческих движений.

Фото: предоставлено АО "Новокуйбышевский НПЗ"

По результатам 2024 года Новокуйбышевский Нефтеперерабатывающий завод (НК НПЗ) был удостоен награды за продолжительную поддержку движения, значительный вклад добровольцев в охрану экологии Самарского региона и активную популяризацию экологической культуры среди молодого поколения. Особо были отмечены усилия самых активных добровольцев — работников отдела экологии Елизаветы Кострицыной и Альбины Воронцовой. Для этих сотрудников забота о природе — это нечто большее, чем просто работа. Это один из ключевых жизненных принципов, который определяет отношение к окружающему миру и ответственность перед будущими поколениями.

Альбина Воронцова пришла работать на предприятие три года назад. Ее основная деятельность связана с контролем качества сточных вод НПЗ. Эколог проводит тщательный учет количества воды, образующейся в процессе производства. Альбина, наблюдающая за этими процессами, отмечает положительные изменения: благодаря внедрению мембранного биореактора на заводе, качество сточных вод существенно повысилось.

"Когда смотрю на цифры, испытываю гордость за завод: хорошо поработали для сохранения окружающей среды!" — говорит девушка. По ее словам, устраиваясь на предприятие, она не ожидала, что здесь такая активная общественная жизнь. Организуется множество волонтерских акций, добровольцы участвуют в различных экологических акциях, помогая природе по всей Самарской области, общаются с единомышленниками.

Альбина с радостью принимает участие практически в каждом экологическом проекте, которые реализует НК НПЗ. Будь то весенний субботник по уборке волжских берегов, ежегодный выпуск в реку десятков тысяч мальков стерляди, сазанов, толстолобиков или посадка деревьев на улицах, в скверах, детских садах Новокуйбышевка. Не первый год волонтеры завода высаживают молодые деревца в рамках Всероссийской акции "Кедры России".

Профессиональный эколог демонстрирует ответственное отношение к природе во всех аспектах своей жизни. Например, дома он занимается сортировкой мусора. Использованные батарейки, пластиковые крышки и бумага не выбрасываются вместе с обычными отходами — эколог относит их в особые контейнеры для сбора таких отходов.

"Мне нравится быть частичкой большой общей работы — эковолонтерства, — говорит Альбина. — И с каждым днем нас становится все больше".

Число добровольных помощников природы в городе неуклонно увеличивается, в том числе благодаря систематической работе по экологическому воспитанию, которую регулярно проводят работники Новокуйбышевского НПЗ. Уже на протяжении десяти лет жители Новокуйбышевска, включая детей и взрослых, с большим интересом ожидают проведения ежегодного городского фестиваля "Эколайф". Он проходил и в парках, и на центральной площади. Однако в прошлом году мероприятие приобрело новый формат и состоялось в городских библиотеках, где оно представляло собой своего рода экологический детектив. Участниками стали свыше 500 школьников с первого по седьмой классы, которым надо было распутать вымышленное преступление против окружающей среды. Во время мероприятия ребята также смогли узнать много интересного на выставке, посвящённой редким видам животных, занесённым в Красную книгу, и поучаствовать в экологической постановке кукольного театра. Так как событие проходило накануне Нового года, в завершение праздника участники наряжали ёлку, украшая её своими экологическими пожеланиями — беречь природу, избегать мусора и всячески поддерживать окружающую среду.

Церемония награждения премии "Экоравновесие" стала не только итогом экологической работы прошлого года, но и стартом экологических проектов и акций 2025 года.

Гид потребителя

Последние комментарии

Елизавета Зее 26 января 2025 10:48 Областной суд отказал жителям Сухой Самарки в защите леса от застройки

А кто, по мнению суда, должен проживать в лесу??????

Глеб Петров 25 октября 2024 15:51 В губернии работает 141 общественный инспектор по охране окружающей среды

Экологии нет вообще, вся канализация сливается в реки без очистки в наглую.

Андрей ОкнаСамара 19 сентября 2024 05:43 Жители выступили против появления завода по переработке вторичного алюминия в Кинеле

Два асвальтовых, силикатный, керамзитный. Со всех сторон душат, ещё эта беда. Конечно рождаемость будет меньше смертности при такой экологии. Путину доложили, а менять ни чего не хотят!!!!

Other Game 09 августа 2024 10:35 Ущерб от вывода в частную собственность лесов Самары оценили в 50 млрд рублей

Ну тут очевидно что права граждан нарушены и целостность зелёной зоны, все правильно с этим нужно бороться

Teil Spiner 16 июля 2023 02:45 Ихтиофауне Саратовского водохранилища угрожает фибросаркома

Как можно вирусное заболевание исследовать бактериологическим способом?🙈

Фото на сайте

Дмитрий Азаров принял участие в экологической акции в Жигулевском заповеднике

Дмитрий Азаров принял участие в экологической акции в Жигулевском заповеднике

Жигулевская ГЭС провела экологическую акцию "оБЕРЕГАй"

Жигулевская ГЭС провела экологическую акцию "оБЕРЕГАй"

Хвойный сквер ЛУКОЙЛА

Хвойный сквер ЛУКОЙЛА

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
24 25 26 27 28 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6