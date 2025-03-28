Новокуйбышевские нефтепереработчики получили награды за вклад в экологию

На днях общественное движение "ЭкоРавновесие", созданное пять лет назад и объединившее людей и организации, кому небезразлична будущее окружающей среды родного края, вручила ежегодные премии активным участникам экологических программ Самарской губернии. Среди награжденных сотрудники промышленных предприятий губернии, представители вузов, общественных организаций и добровольческих движений.

По результатам 2024 года Новокуйбышевский Нефтеперерабатывающий завод (НК НПЗ) был удостоен награды за продолжительную поддержку движения, значительный вклад добровольцев в охрану экологии Самарского региона и активную популяризацию экологической культуры среди молодого поколения. Особо были отмечены усилия самых активных добровольцев — работников отдела экологии Елизаветы Кострицыной и Альбины Воронцовой. Для этих сотрудников забота о природе — это нечто большее, чем просто работа. Это один из ключевых жизненных принципов, который определяет отношение к окружающему миру и ответственность перед будущими поколениями.

Альбина Воронцова пришла работать на предприятие три года назад. Ее основная деятельность связана с контролем качества сточных вод НПЗ. Эколог проводит тщательный учет количества воды, образующейся в процессе производства. Альбина, наблюдающая за этими процессами, отмечает положительные изменения: благодаря внедрению мембранного биореактора на заводе, качество сточных вод существенно повысилось.

"Когда смотрю на цифры, испытываю гордость за завод: хорошо поработали для сохранения окружающей среды!" — говорит девушка. По ее словам, устраиваясь на предприятие, она не ожидала, что здесь такая активная общественная жизнь. Организуется множество волонтерских акций, добровольцы участвуют в различных экологических акциях, помогая природе по всей Самарской области, общаются с единомышленниками.

Альбина с радостью принимает участие практически в каждом экологическом проекте, которые реализует НК НПЗ. Будь то весенний субботник по уборке волжских берегов, ежегодный выпуск в реку десятков тысяч мальков стерляди, сазанов, толстолобиков или посадка деревьев на улицах, в скверах, детских садах Новокуйбышевка. Не первый год волонтеры завода высаживают молодые деревца в рамках Всероссийской акции "Кедры России".

Профессиональный эколог демонстрирует ответственное отношение к природе во всех аспектах своей жизни. Например, дома он занимается сортировкой мусора. Использованные батарейки, пластиковые крышки и бумага не выбрасываются вместе с обычными отходами — эколог относит их в особые контейнеры для сбора таких отходов.

"Мне нравится быть частичкой большой общей работы — эковолонтерства, — говорит Альбина. — И с каждым днем нас становится все больше".

Число добровольных помощников природы в городе неуклонно увеличивается, в том числе благодаря систематической работе по экологическому воспитанию, которую регулярно проводят работники Новокуйбышевского НПЗ. Уже на протяжении десяти лет жители Новокуйбышевска, включая детей и взрослых, с большим интересом ожидают проведения ежегодного городского фестиваля "Эколайф". Он проходил и в парках, и на центральной площади. Однако в прошлом году мероприятие приобрело новый формат и состоялось в городских библиотеках, где оно представляло собой своего рода экологический детектив. Участниками стали свыше 500 школьников с первого по седьмой классы, которым надо было распутать вымышленное преступление против окружающей среды. Во время мероприятия ребята также смогли узнать много интересного на выставке, посвящённой редким видам животных, занесённым в Красную книгу, и поучаствовать в экологической постановке кукольного театра. Так как событие проходило накануне Нового года, в завершение праздника участники наряжали ёлку, украшая её своими экологическими пожеланиями — беречь природу, избегать мусора и всячески поддерживать окружающую среду.