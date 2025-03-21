"Тольяттиазот" получил награду экологического движения "Экоравновесие — 2024". Премия организована региональным медиахолдингом "Комсомольская правда" при поддержке Министерства природных ресурсов и экологии Самарской области. Предприятие отмечено за приверженность принципам ответственного природопользования и развитие корпоративного волонтерства.

В торжественной церемонии награждения, которая прошла в Самаре, приняли участие представители региональных ведомств, промышленных предприятий и общественных организаций. ТОАЗ является постоянным номинантом премии и становится лауреатом уже третий год подряд.

Также на "Экоравновесии" были отмечены самые активные эковолонтеры "Тольяттиазота". Благодарственные письма за большой личный вклад в сохранение природы Самарской области и активную гражданскую позицию получили ведущий инженер службы строительного контроля Михаил Мызенков, старший мастер ремонтного цеха № 25 Яков Хижняков и старший мастер общестроительного цеха № 119 Вячеслав Русинов.

ТОАЗ регулярно проводит и поддерживает мероприятия экологической направленности. Сотрудники Компании и члены их семей принимают участие в акциях по уборке территорий и посадке леса, пострадавшего от пожаров, в Ставропольском районе Самарской области. В 2024 году предприятие впервые присоединилось ко всероссийскому субботнику, который проходил в парковом комплексе истории техники имени К. Г. Сахарова, куда "Тольяттиазот" передал раритетные экспонаты. Спортсмены ТОАЗа ежегодно участвуют в экологическом марафоне "Самарская Лука", продвигающем заботу об окружающей среде и здоровый образ жизни.

Андрей Кургин, главный инженер АО "ТОАЗ":

— В "Тольяттиазоте" понимают важность сохранения благоприятной экологической обстановки в регионе присутствия Компании и транслируют значимость природоохранных мероприятий среди сотрудников. Через социальные проекты, которые поддерживает предприятие, через вовлечение в волонтерскую деятельность, через интересные досуговые события формируется экомышление, которое призвано, демонстрируя личный пример, научить каждого ценить природу и заботиться о ней.