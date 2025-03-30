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Экология Общество

Большая часть очагов возгорания на полигоне ТБО "Преображенка" ликвидирована

САМАРА. 30 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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На полигоне ТБО "Преображенка" продолжается засыпка грунтом очагов задымления, бóльшая часть ликвидирована.

Фото: Министерство природных ресурсов и экологии Самарской области

"Сейчас на месте работают четыре бульдозера и КамАЗы. Волжский район направил на полигон две единицы водовозной техники, от МЧС работает пожарная машина", - сообщает пресс-служба минприроды Самарской области.

Угрозы населенным пунктам нет. Лаборатория "Природоохранного центра" продолжает замеры воздуха на границе санитарно-защитной зоны полигона.

Напомним, что пожар на свалке начался 28 марта. Ситуация находится на контроле минприроды, министерства по региональной безопасности, МЧС и администрации Волжского района. Введен режим повышенной готовности. 

По результатам измерений превышений загрязняющих веществ в воздухе не установлено.

 

 

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