Большая часть очагов возгорания на полигоне ТБО "Преображенка" ликвидирована

На полигоне ТБО "Преображенка" продолжается засыпка грунтом очагов задымления, бóльшая часть ликвидирована.

"Сейчас на месте работают четыре бульдозера и КамАЗы. Волжский район направил на полигон две единицы водовозной техники, от МЧС работает пожарная машина", - сообщает пресс-служба минприроды Самарской области.

Угрозы населенным пунктам нет. Лаборатория "Природоохранного центра" продолжает замеры воздуха на границе санитарно-защитной зоны полигона.

Напомним, что пожар на свалке начался 28 марта. Ситуация находится на контроле минприроды, министерства по региональной безопасности, МЧС и администрации Волжского района. Введен режим повышенной готовности.

По результатам измерений превышений загрязняющих веществ в воздухе не установлено.