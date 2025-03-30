Большая часть очагов возгорания на полигоне ТБО "Преображенка" ликвидирована

На полигоне ТБО "Преображенка" продолжается засыпка грунтом очагов задымления, бóльшая часть ликвидирована.
"Сейчас на месте работают четыре бульдозера и КамАЗы. Волжский район направил на полигон две единицы водовозной техники, от МЧС работает пожарная машина", - сообщает пресс-служба минприроды Самарской области.
Угрозы населенным пунктам нет. Лаборатория "Природоохранного центра" продолжает замеры воздуха на границе санитарно-защитной зоны полигона.
Напомним, что пожар на свалке начался 28 марта. Ситуация находится на контроле минприроды, министерства по региональной безопасности, МЧС и администрации Волжского района. Введен режим повышенной готовности.
По результатам измерений превышений загрязняющих веществ в воздухе не установлено.
Последние комментарии
А кто, по мнению суда, должен проживать в лесу??????
Экологии нет вообще, вся канализация сливается в реки без очистки в наглую.
Два асвальтовых, силикатный, керамзитный. Со всех сторон душат, ещё эта беда. Конечно рождаемость будет меньше смертности при такой экологии. Путину доложили, а менять ни чего не хотят!!!!
Ну тут очевидно что права граждан нарушены и целостность зелёной зоны, все правильно с этим нужно бороться
Как можно вирусное заболевание исследовать бактериологическим способом?🙈