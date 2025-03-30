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Экология Общество

Загрязнения воздуха из-за пожара на мусорном полигоне в Преображенке не зафиксировано

САМАРА. 30 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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В связи с пожаром  на полигоне твердых бытовых отходов "Преображенка" организованы замеры атмосферного воздуха на территории ближайшей жилой застройки, сообщает Управление Роспотребнадзора по Самарской области. 

По результатам измерений превышений загрязняющих веществ (формальдегида, аммиака, оксида углерода, азота диоксида, азота оксида, сажи, хлористого водорода, акролеина, взвешенных веществ, РМ 10, РМ 2,5, метилмеркаптана) в атмосферном воздухе не установлено.

Ситуация находится на контроле министерства природных ресурсов и экологии Самарской области.

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