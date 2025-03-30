Загрязнения воздуха из-за пожара на мусорном полигоне в Преображенке не зафиксировано

В связи с пожаром на полигоне твердых бытовых отходов "Преображенка" организованы замеры атмосферного воздуха на территории ближайшей жилой застройки, сообщает Управление Роспотребнадзора по Самарской области.
По результатам измерений превышений загрязняющих веществ (формальдегида, аммиака, оксида углерода, азота диоксида, азота оксида, сажи, хлористого водорода, акролеина, взвешенных веществ, РМ 10, РМ 2,5, метилмеркаптана) в атмосферном воздухе не установлено.
Ситуация находится на контроле министерства природных ресурсов и экологии Самарской области.
Последние комментарии
А кто, по мнению суда, должен проживать в лесу??????
Экологии нет вообще, вся канализация сливается в реки без очистки в наглую.
Два асвальтовых, силикатный, керамзитный. Со всех сторон душат, ещё эта беда. Конечно рождаемость будет меньше смертности при такой экологии. Путину доложили, а менять ни чего не хотят!!!!
Ну тут очевидно что права граждан нарушены и целостность зелёной зоны, все правильно с этим нужно бороться
Как можно вирусное заболевание исследовать бактериологическим способом?🙈