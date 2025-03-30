На полигоне ТБО "Преображенка" продолжается тление мусора

Министр природных ресурсов региона Артем Ефимов проверил работу штаба, организованного на полигоне.

"Сейчас продолжаются работы по ликвидации тления, но во избежание активного горения нужно организовать круглосуточную работу. Если понадобится больше техники, рассмотрим вопрос подготовки к режиму угрозы ЧС. Опасности для жителей нет. Тем не менее, мы обязаны обеспечить защиту окружающей среды", — прокомментировал министр.

Работать в ночную смену выходили три бульдозера, экскаватор, три самосвала, погрузчик и трактор для отсыпки грунта. Предусмотрено подключение световых матч для работы в темное время суток.

Лаборатория "Природоохранного центра" взяла пробы воздуха в контрольных точках санитарно-защитной зоны полигона на показатели загрязняющих веществ. Измерительный прибор ГАНК не показал превышение допустимых концентраций. Контроль параметров окружающей среды продолжится.

В воскресенье, 30 марта, повторный выезд на полигон со смежными профильными министерствами для оценки результатов работы штаба по итогам ночной смены, сообщает пресс-служба регионального минприроды.