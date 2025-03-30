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Экология Общество

На полигоне ТБО "Преображенка" продолжается тление мусора

САМАРА. 30 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Министр природных ресурсов региона Артем Ефимов проверил работу штаба, организованного на полигоне.

Фото: Министерство природных ресурсов и экологии Самарской области

"Сейчас продолжаются работы по ликвидации тления, но во избежание активного горения нужно организовать круглосуточную работу. Если понадобится больше техники, рассмотрим вопрос подготовки к режиму угрозы ЧС. Опасности для жителей нет. Тем не менее, мы обязаны обеспечить защиту окружающей среды", — прокомментировал министр.

Работать в ночную смену выходили три бульдозера, экскаватор, три самосвала, погрузчик и трактор для отсыпки грунта. Предусмотрено подключение световых матч для работы в темное время суток.

Лаборатория "Природоохранного центра" взяла пробы воздуха в контрольных точках санитарно-защитной зоны полигона на показатели загрязняющих веществ. Измерительный прибор ГАНК не показал превышение допустимых концентраций. Контроль параметров окружающей среды продолжится.

В воскресенье, 30 марта, повторный выезд на полигон со смежными профильными министерствами для оценки результатов работы штаба по итогам ночной смены, сообщает пресс-служба регионального минприроды. 

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