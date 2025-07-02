Вадим Раков проведет в составе "Крыльев Советов" сезон 2025/26

"Крылья Советов" и "Локомотив" достигли соглашения об аренде нападающего Вадима Ракова до конца сезона 2025/26. Вадим является воспитанником "Локомотива", передает пресс-служба самарского футбольного клуба.
В сезоне-2021/22 он установил рекорд ЮФЛ-2, забив 36 мячей в 26 матчах. Дебют в основном составе "Локомотива" состоялся в сезоне-2022/23 — в игре против "Крыльев Советов".
В минувшем сезоне нападающий провел 29 матчей во всех турнирах, отметившись 3 голами и 6 результативными передачами. Регулярно вызывается в молодежную сборную России.
Напомним, Вадим Раков прибыл в расположение "Крыльев" 25 июня. Ранее сообщалось, что 20-летний спортсмен проведет сезон-2025/2026 в "Крыльях" на правах бесплатной аренды до конца сезона без права выкупа.
Последние комментарии
Самаре это не интересно.
Да всё равно с кем сыграет,такие клубы не нужны,болельщиков нет,истории нет,стадиона нет,базы нет,короче просто игрушка для бизнесмена.
Вот по барабану где Акрон проведёт сборы, всё равно выльтят в фнл.
Вы про пиво серьёзно? Попробуйте действительно хорошее и не задавайте глупых вопросов.
Дорогущий стадион должен работать по назначению. И хорошо, что на нём будет в 2 раза больше игр. А то, что у нас Самара и Тольятти никак не связаны быстрым транспортом, это вопрос к бывшим и будущим губернаторам.