Нападающий Вадим Раков прибыл в расположение "Крыльев Советов"

В среду, 25 июня, нападающий московского "Локомотива" Вадим Раков прибыл в расположение "Крыльев Советов", сообщает пресс-служба самарского клуба.

Напомним, ранее сообщалось, что 20-летний спортсмен проведет сезон-2025/2026 в "Крыльях" на правах бесплатной аренды до конца сезона без права выкупа.

В минувшем сезоне Раков провел 29 матчей во всех турнирах, забил три мяча и отдал шесть голевых передач.