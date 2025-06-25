Нападающий Вадим Раков прибыл в расположение "Крыльев Советов"

В среду, 25 июня, нападающий московского "Локомотива" Вадим Раков прибыл в расположение "Крыльев Советов", сообщает пресс-служба самарского клуба.
Напомним, ранее сообщалось, что 20-летний спортсмен проведет сезон-2025/2026 в "Крыльях" на правах бесплатной аренды до конца сезона без права выкупа.
В минувшем сезоне Раков провел 29 матчей во всех турнирах, забил три мяча и отдал шесть голевых передач.
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Самаре это не интересно.
Да всё равно с кем сыграет,такие клубы не нужны,болельщиков нет,истории нет,стадиона нет,базы нет,короче просто игрушка для бизнесмена.
Вот по барабану где Акрон проведёт сборы, всё равно выльтят в фнл.
Вы про пиво серьёзно? Попробуйте действительно хорошее и не задавайте глупых вопросов.
Дорогущий стадион должен работать по назначению. И хорошо, что на нём будет в 2 раза больше игр. А то, что у нас Самара и Тольятти никак не связаны быстрым транспортом, это вопрос к бывшим и будущим губернаторам.