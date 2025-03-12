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Экология Общество

В Самаре канализационные стоки затопили памятник природы "Древостой дуба"

САМАРА. 12 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Государственный экологический надзор установил факт сброса канализационных стоков на особо охраняемую природную территорию "Древостой дуба" в результате аварии на коллекторе, сообщает минприроды Самарской области.

По информации ведомства, ресурсоснабжающая организация уже устранила аварию. Площадь загрязнения в границах памятника природы — почти 700 кв. м, а в границах охранной зоны — более 65 кв. метров.

Лаборатория "Природоохранного центра" взяла пробы почвы. Проводятся исследования для расчета ущерба памятнику природы.

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