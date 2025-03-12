В Самаре канализационные стоки затопили памятник природы "Древостой дуба"

Государственный экологический надзор установил факт сброса канализационных стоков на особо охраняемую природную территорию "Древостой дуба" в результате аварии на коллекторе, сообщает минприроды Самарской области.
По информации ведомства, ресурсоснабжающая организация уже устранила аварию. Площадь загрязнения в границах памятника природы — почти 700 кв. м, а в границах охранной зоны — более 65 кв. метров.
Лаборатория "Природоохранного центра" взяла пробы почвы. Проводятся исследования для расчета ущерба памятнику природы.
Последние комментарии
А кто, по мнению суда, должен проживать в лесу??????
Экологии нет вообще, вся канализация сливается в реки без очистки в наглую.
Два асвальтовых, силикатный, керамзитный. Со всех сторон душат, ещё эта беда. Конечно рождаемость будет меньше смертности при такой экологии. Путину доложили, а менять ни чего не хотят!!!!
Ну тут очевидно что права граждан нарушены и целостность зелёной зоны, все правильно с этим нужно бороться
Как можно вирусное заболевание исследовать бактериологическим способом?🙈