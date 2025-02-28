"Форпосты природы Самарской области": вышла первая книга об особо охраняемых природных территориях региона

В пятницу, 28 февраля, в Областной научной библиотеке в Самаре прошла презентация книги "Форпосты природы самарской области", которая была издана по заказу министерства природных ресурсов и экологии Самарской области.

Кроме трех федеральных территорий — Самарская Лука, Жигулевский заповедник, Бузулукский бор — регион богат памятниками регионального значения. О них идет речь в уникальной книге. В ней представлены схемы расположения, фотографии и краткое описание 211 существующих памятников природы регионального значения Самарской области, 15 перспективных памятников природы, заказников и природного парка.

Общая площадь особо охраняемых природных территорий (ООПТ) регионального значения — более 95 тыс. га. По Программе социально-экономического развития Самарской области, которая реализуется по решению губернатора Вячеслава Федорищева, к 2030 г. площадь памятников природы увеличится до 100 тыс. га. Для этого региональное минприроды планирует создать еще восемь новых ООПТ, утвердить их границы и природоохранные режимы.

"Такая объемная и масштабная работа выполнена для области впервые. Книга — многолетний труд ученых, природоохранных биологов региона. Мы видели своей задачей показать все природное разнообразие Самарской области, сохранившееся на многочисленных островах живой природы, напомнить о необходимости сохранения этого богатства. В книге не просто описаны территории, но и представлены несколько сотен фотографий ландшафтов и редких уникальных портретов обитателей памятников природы регионального значения", — рассказал автор издания, руководитель лаборатории природоохранной биологии "Экотон" Алексей Паженков.

Ученые говорят, что человеческий туризм активно конкурирует с местными обитателями дикой природы и, к сожалению, побеждает. Беспокойство животных, особенно весной, влияет на их размножение и приводит к сокращению численности. Особенно остро стоит вопрос краснокнижных обитателей.

"Как человек может помочь в сохранении памятников природы? Главное — не навредить. У памятников природы есть режим охраны: например, нельзя их посещать на транспорте, жечь костры, разбивать палаточные лагеря, распахивать земли и так далее. Надеемся, что такое издание поможет людям больше узнать, ценить наше природное многообразие, стремиться сохранить памятники природы", — отметил руководитель управления региональной экологической политики минприроды Андрей Ардаков.

Соавтор издания, зоолог Александр Кузовенко, говорит, что научные исследования важно транслировать людям, в том числе в виде уникальных снимков. И призвал жителей бережнее относиться к животному миру.

"Я предлагаю всем охотникам заменить ружье на фоторужье. Зачем убивать, если можно сохранить? Фотоохота за животным, когда оно не испугано и ведет себя естественно — это настоящее чудо. Желаю всем его испытать!" — отметил зоолог.

600 книг министерство направило в библиотечную сеть, образовательные и научные учреждения, муниципальные районы. Для того, чтобы как можно больше людей узнали о региональных памятниках природы, о правильном отношении к хрупким экосистемам, о краснокнижных обитателях региона, "Форпосты природы" доступны в онлайн формате на сайте министерства.