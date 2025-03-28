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Экология Общество

В Самарской области пожаловались на сброс отходов в реку

СЫЗРАНЬ. 28 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Жители Сызрани пожаловались в соцсетях на сброс в местную реку Кубра неизвестного вещества. Пользователи писали, что вода там стала серо-бурого цвета с неприятным запахом.

Примечательно, что происшествие зафиксировано не впервые: в 2017 г. СМИ сообщали о загрязнении реки Кубра нефтеотходами. А в 2020 г., по данным открытых источников, в этом же водоеме в паводковый и осенний периоды фиксировали превышения по сульфатам.

В этот раз причину вероятного загрязнения местные власти уже назвали.

"Источником запаха является аварийный сброс жидких бытовых отходов с ЦНС по ул. Казанская, эксплуатируемой ООО "Сызраньводоканал", который имеет уровень надзора — федеральный. В связи с чем информация для принятия мер направлена 21.03.2025 в федеральные надзорные органы: Территориальное управление Роспотребнадзора по Самарской области, МУ ФС Росприроднадзор по Самарской и Ульяновской областям, Министерство природных ресурсов и экологии Самарской области в городе Сызрань, а так же в ООО "Сызраньводоканал", — сообщили журналисту Волга Ньюс в пресс-службе администрации Сызрани.

Также в горадминистрации, со ссылкой на Росприроднадзор, пояснили, что 24 марта был отбор проб.

"ТУ Роспотребнадзора объявлено предостережение. 28.03.2025 силами "Сызраньводоканал" происходит сборка насоса на КНС с последующей его установкой и запуском после ремонта", — уточнили в мэрии.

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