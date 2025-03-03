Экологическими проблемами в Смышляевке заинтересовалась общественная палата

Жители пос. Смышляевка Волжского района составили обращение в региональную общественную палату. Они рассказали об экологической проблеме: с лета 2024 года в реки, протекающие по территории поселка, сбрасываются сточные, канализационные воды. Инициатором обращения стала местная жительница Лилия Первова. По ее словам, причиной катастрофичной для водоемов ситуации стала неисправность коллектора, принимающего канализационные стоки Кировского и Красноглинского районов Самары.

"Канализационные воды в большом количестве попадают в реку Яблоньку, из нее, в районе ул. Брянской поселка Зубчаниновка, в реку Орловку, далее в реки Самара и Волга. Об этом свидетельствуют регулярное зловоние в поселке Зубчаниновка, пгт Смышляевка и измененный цвет воды. В реке Яблонька уже погибло все живое. Фауна реки Орловки разнообразна, но она постепенно вымирает тоже. Происходит самая настоящая экологическая катастрофа", — отмечает Лилия Первова.

Члены и эксперты комиссии общественной палаты Самарской области по экологии, природопользованию и охране окружающей среды посетили поселок, чтобы проверить соблюдение экологических норм и требований.

По мнению председателя комиссии Оксаны Ковнир, проблему нужно рассматривать сразу в нескольких ракурсах.

"Жители отмечают резкое ухудшение ситуации в последние месяцы: и с этим надо разбираться. Однако, погрузившись в вопрос, мы увидели, что проблема глубже. По сути, в поселке Смышляевка нет и никогда не было настоящих очистных сооружений. Между тем, это непосредственный пригород Самары, который постоянно расширяется. По поселку протекает несколько малых рек, относящихся к бассейну Волги. Наша комиссия не первый раз обращается к вопросу необходимости реконструкции — а где-то и строительства — очистных сооружений на территории малых городских и сельских поселений области. Решить этот вопрос быстро крайне сложно — тем более, что большинство таких сооружений не проходят по объему в федеральные проекты, — но решать его необходимо, поскольку речь идет о диффузном загрязнении Волги", — подчеркнула Оксана Ковнир.

В состав городского поселения Смышляевка входят четыре населенных пункта: п. г. т. Стройкерамика и Смышляевка, поселки Спутник и Энергетик. Как пояснили в министерстве энергетики и ЖКХ Самарской области, центральная система канализации п. г. т. Смышляевка является частично самотечной, частично напорной с последующей сдачей канализационных стоков в КНС № 22 ООО "Самарские коммунальные системы"; сбор канализационных стоков многоквартирных домов п. г. т. Стройкерамика производится (самотеком) в центральную сеть с последующим сбросом в реку Падовка.

В 2023 году в скудном бюджете г. п. Смышляевка были запланированы 15 млн рублей (а это порядка 12% годового местного бюджета) на разработку проектно-сметной документации, и 28 декабря 2024 года было получено положительное заключение госэкспертизы на проект по объекту "Строительство канализационных очистных сооружений в п. г. т. Смышляевка производительностью 3000 м3/сут.".

По словам первого замглавы г. п. Смышляевка Андрея Сапрыкина, ориентировочная стоимость строительно-монтажных работ составит порядка 734 млн рублей. При этом строительство канализационных очистных сооружений в городском поселении Смышляевка позволит обеспечить бесперебойным водоотведением в п. г. т. Стройкерамика и п. г. т. Смышляевка более 7 тыс. жителей, а также социально-значимые объекты.

"Проект решает вопрос также и городского поселения Петра Дубрава, поскольку включает в себя не только очистные сооружения, но и трубу диаметром 500 мм, протяженностью порядка 2 км. Со своей стороны, мы сделали все от нас зависящее и теперь ждем положительного решения о вхождении нашего объекта в какую-либо федеральную программу, которая придет на смену федеральной программе "Оздоровление Волги", завершившейся в 2024 году. Реализация проекта позволит улучшить состояние рек Орловка и Падовка, которые впадают в реку Самара — приток Волги", — пояснил Андрей Сапрыкин.

Стоит отметить, что с 2025 года начинается реализация нового федерального проекта "Вода России". Отбор проектов от регионов для участия в нем осуществляется по итогам предварительного рассмотрения проектных решений и технологий на Научно-техническом совете Минприроды России. Ответственным исполнителем региональной части нового федерального проекта закреплено министерство природных ресурсов и экологии Самарской области.

"Мы уже поднимали вопрос по очистным сооружениям сельских территорий на пленарном заседании Общественной палаты, и получили поддержку руководства региона. Нужно сделать все возможное, чтобы проекты Самарской области были поддержаны на федеральном уровне и профинансированы", — отметила Оксана Ковнир.

Одна из основных коммуникационных магистралей Самары — Главный Безымянский коллектор (протяженность — почти 38 км) принимает и перекачивает стоки от жилых домов и предприятий Красноглинского и Кировского внутригородских районов на Городские очистные канализационные сооружения. Труба была заложена в 70-е годы прошлого века и постепенно выходит из строя из-за газовой коррозии. Кроме того, появление новых жилые микрорайонов увеличило нагрузку на сети, а рекордные паводки 2023 и 2024 годов резко увеличили заиливание коллектора. Специалисты ресурсного предприятия "РКС-Самара" (ООО "СКС") в течение нескольких лет постепенно обновляют канализационную магистраль. Однако в 2024 году произошло обрушение верхнего свода трубы, и в часы максимального водопотребления было зафиксировано несколько изливов стоков на поверхность близ поселка Зубчаниновка.

Как рассказал главный инженер ООО "Самарские коммунальные системы" Игорь Давыдов, компанией проведен большой объем работ по реконструкции коллектора (в частности, произведена перекладка аварийного участка трубы Д -1200 мм протяженностью более 3 км), и в настоящее время изливов нет.

"Все работы по строительству практически завершены, остались только работы по благоустройству. Стоимость всех работ в целом составила более 350 млн рублей. Надо иметь в виду, что проблема канализационной системы этой части города заключается также в отсутствии ливневой канализации, все стоки попадают в Главный Безымянский коллектор", — обратил внимание Игорь Давыдов, подчеркнув: компания не отказывается от ответственности и готова "платить по счетам", после того, как будет рассчитан экологический ущерб.

"Буквально вчера был выезд на объект, убедились, что места изливов на данный момент сухие, в речку Яблоньку ничего не стекает. В рамках экологического надзора совместно с профильным министерством были проведены работы по отбору проб. Замеры проводились в течение 2024 года и в начале февраля текущего года. Были выявлены превышения ПДК загрязняющих веществ, и в настоящее время ведется расчет ущерба по данным замерам: подготовленные материалы будут переданы в Росприроднадзор, поскольку ООО "СКС" является объектом федерального надзора", — пояснила начальник отдела экологического надзора управления охраны окружающей среды департамента городского хозяйства и экологии Дина Толкушкина. Данную информацию подтвердил и главный консультант управления государственного экологического надзора министерства природных ресурсов и экологии Самарской области Алексей Петров, заверив, что министерство "держит руку на пульсе".

Однако Лилия Первова настаивает, что жители поселка Смышляевка продолжают периодически ощущать зловоние, исходящее от реки Орловка. Участники заседания в сопровождении заявительницы осмотрели участок береговой линии водоема. На момент выезда неприятных запахов зафиксировано не было.

"Причины периодически возникающих запахов и изменения цвета воды могут быть разные. Именно в ночное время, как показывает практика, происходят незаконные сбросы стоков предприятий. Поскольку близ поселка Смышляевка находятся несколько производственных объектов, от имени профильной комиссии Общественной палаты обратимся в Росприроднадзор, чтобы исключить такую вероятность. Большая проблема связана с тем, что организации, занимающиеся предоставлением услуг по откачке выгребных ям, не всегда работают добросовестно, и стоки могут попадать туда, куда они попадать не должны", — обратила внимание Оксана Ковнир.

"Возможно, дело в накопившихся остатках. К сожалению, таких инцидентов, связанных с попаданием неочищенных стоков в водоемы, по области немало. Вопрос о необходимости строительства центральной канализации в сельских поселениях нужно поднимать на высоком уровне и решать системно под строгим контролем. Кроме того, необходимо проводить работы по очистке русел рек", — прокомментировал эксперт профильной комиссии Общественной палаты Самарской области, директор института экологи Волжского бассейна РАН — филиала ФГБУ науки Самарского федерального исследовательского центра РАН Сергей Краснов.

Пригородные поселки Самары бурно развиваются, но большая часть территории таких поселков — частный сектор с выгребными ямами, которые, как правило, не соответствуют ГОСТ, а современных очистных сооружений не было и до сих пор нет, и куда сливаются отходы выкаченные из этих ям — тоже большой вопрос, согласился советник главного управляющего директора ООО "Самарские коммунальные системы", председатель Самарского областного отделения Общероссийской общественной организации "Всероссийское общество охраны природы" Василий Павловский. Плачевное состояние малых рек — результат накопившихся проблем. "Природа не знает административных границ: по законам природы и химии все загрязнения просачиваются в почву, проникают в водоемы. Одним махом такие проблемы не решишь. Но их надо решать. И начинать решать надо было уже давно. Сегодня нужен четкий, жесткий график работ, регулярное финансирование, общественный контроль. Природа очень гибкая, она восстановится, если мы со своей стороны предпримем усилия", — уверен эксперт.

"На наш взгляд, нужна полноценная программа реконструкции очистных сооружений малых городских и сельских населенных пунктов. Очень долгое время до этого у государства, у области по ряду причин не доходили руки. Теперь мы подошли к тому моменту, когда ситуацию нужно кардинально менять. Определенные шаги уже предпринимаются, более того, уже немало сделано за последнее время. Но задача стоит очень непростая", — подчеркнула Оксана Ковнир.

27 февраля Оксана Ковнир и эксперты комиссии в сопровождении специалистов ООО "СКС" осмотрели место, где в 2024 году были зафиксированы изливы из Главного Безымянского коллектора, а в настоящее время практически завершены работы по реконструкции (перекладке) участка магистральной трубы. По итогам выезда общественники убедились, что изливов действительно нет.

"Команда ООО "СКС" сработала профессионально. Причину неприятных запахов, которые беспокоят жителей Смышляевки, конечно, нужно установить и устранить. Весной оценим, какие меры можно предпринять для восстановления акватории пострадавших водоемов. Надеемся, что совместными усилиями нам удастся получить финансирование на проект очистных сооружений этого городского поселения, на ряд других объектов. Нельзя не отметить те усилия, которые были приложены действующей администрацией поселения к решению вопроса. Отдельная благодарность активным, неравнодушным жителям: зачастую проблемы сдвигаются с мертвой точки именно благодаря таким людям, которые привлекают внимание к сложившейся ситуации", — подчеркнула Оксана Ковнир.