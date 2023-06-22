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Происшествия

Три года расследования: полиция "не приняла окончательного решения" о загрязнении воздуха в Волгаре

САМАРА. 22 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Правоохранители продолжают расследовать уголовное дело, которое возбудили после жалоб жителей Волгаря. Собственники квартир здесь жаловались на регулярные выбросы в атмосферу.

В очередной раз вопрос возник 9 июня 2023 года. В тот день встречу с жителями по разным вопросам организовал депутат Госдумы Александр Хинштейн. Люди, в числе прочего, снова подняли вопрос о загрязнении воздуха. Сами они подозревают одно из крупных местных предприятий и считают, что проблему могли бы решить новые очистные сооружения. Присутствовавший на встрече глава Куйбышевского района Самары Алексей Коробков напомнил, что возбуждено уголовное дело и в ситуации разбираются правоохранители.

Мы обратились в полицию, чтобы узнать последние новости о расследовании.

"В отделе полиции по Куйбышевскому району У МВД России по Самаре находится уголовное дело, возбужденное 14 сентября 2020 г. по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 251 УК РФ ("Загрязнение атмосферы"). Дело возбудили по факту нарушения правил выброса в атмосферу загрязняющих веществ, что повлекло загрязнение природных свойств воздуха", — рассказали в отделе информации и общественных связей регионального управления МВД.

Полицейские говорят, что в ситуации разбираются и окончательное решение пока не приняли. Поэтому ради соблюдения уголовно-процессуального законодательства сообщить более подробные данные они пока не могут.

Ранее сообщалось, что в Куйбышевском районе Самары превышение предельно допустимой концентрации вредных веществ в воздухе может достигать 150-кратных значений. Жители Волгаря даже обращались в суд с жалобами на бездействие Росприроднадзора и Роспотребнадзора.

Гид потребителя

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Чтож такое. Он неадекватно уже и в квартиру ломился и угрожал людям. Что, ждём, когда он убьёт? Почему он ещё гуляет? Полиция Кинеля, вам, что лень с ним заняться.? Почему он ещё на свободе.

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