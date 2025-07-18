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Водителю катера, в столкновении с которым погибли два человека, вынесли приговор

САМАРА. 18 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Самарский областной суд вынес решение по уголовному делу мужчины по фамилии Игнатьев. Как следует из материалов служителей Фемиды, он нарушил правила движения на воде — в итоге погибли мужчина и молодая мама.

Как рассказывали свидетели суду, произошло примерно следующее.

"Мы с подругой катались на сапах. Во время остановки стали очевидцами столкновения белого катера под управлением Игнатьева и серебристой лодки. Оба судна совершили неудачный маневр, повернув в одну сторону, что привело к столкновению. После удара катер скрылся за поворотом, а поврежденная лодка с тремя пострадавшими (погибший мужчина, находившаяся без сознания девушка и кричащий мальчик) осталась у берега. Мы вызвали экстренные службы, после чего очевидцы происшествия отбуксировали поврежденную лодку к турбазе", — рассказала одна из девушек.

Другие катавшиеся на сапах очевидцы трагедии рассказывали несколько другую версию — мол, Игнатьев не скрывался.

"Мы катались на сапах в районе турбазы. Когда готовились выйти на берег, то наблюдали пластиковый катер под управлением Игнатьева, который двигался вдоль правого берега протоки с небольшой скоростью, не создавая заметных волн. В этот момент из протоки на высокой скорости вышла металлическая лодка с характерным ревом двигателя, которая двигалась навстречу катеру и первые две секунды не предпринимала маневров уклонения. На расстоянии 3-5 метров водитель металлической лодки резко повернул вправо, в то время как Игнатьев одновременно совершил маневр влево, что привело к столкновению — металлическая лодка ударилась под носовую часть катера, после чего оба судна выбросило на левый берег. Лодка с потерпевшими остановилась рядом с нами. После аварии Игнатьев подбежал к поврежденной лодке, заглушил работающий двигатель и оказывал помощь пострадавшим, при этом у него самого были видны повреждения и кровь на лице", — сообщают другие отдыхавшие в тот день.

Третьи свидетели рассказывали еще одну версию случившегося.

"Мы с товарищем следовали на резиновой моторной лодке к причалу, когда в протоке перед поворотом обнаружили последствия столкновения судов. Два мужчины в воде сигналили о помощи. Приблизившись, увидели белый пластиковый катер и металлическую моторную лодку, врезавшиеся носовыми частями в правый берег. В металлической лодке находились три пострадавших: мальчик с кровотечением изо рта, девушка с признаками тяжелой черепно-мозговой травмы (судороги, возможное кровоизлияние) и мужчина без признаков жизни. Один из мужчин в воде оказался капитаном белого катера Игнатьевым, который объяснил, что при заходе в поворот увидел встречную лодку. Из-за берега справа он повернул влево, в то время как капитан лодки повернул вправо, что привело к столкновению. Мы доставили на место врача-невролога, который констатировал смерть мужчины и диагностировал у девушки серьезную травму", — сообщил еще один свидетель.

Еще один свидетель утверждал, якобы оба судоводителя нарушили правила: один превысил скорость, а второй, Игнатьев, совершил ошибочный маневр, уходя влево, а не вправо. Как рассказывал свидетель, по правилам при встречном столкновении вина обоюдная, но на данном участке скоростной режим не установлен, судоводители обязаны самостоятельно выбирать безопасную скорость.

Пострадавшая молодая женщина вскоре умерла в больнице. Таким образом, из-за ЧП на воде погибли двое. В отношении Игнатьева было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 263 УК РФ (о нарушении правил эксплуатации водного транспорта). Игнатьев выплатил компенсации родным погибших. Также смягчающим обстоятельством признали оказание помощи нуждам СВО.

"Кроме того, суд апелляционной инстанции учитывает изготовление и распространение осужденным информационных листовок о необходимых и недопустимых действиях судоводителей при нахождении на воде и при управлении маломерными судами", — сообщается в материалах служителей Фемиды.

Сначала Игнатьева приговорили к трем годам колонии-поселения. Позже в апелляционной инстанции наказание снизили до 2 лет 10 месяцев и наказание постановили считать условным.

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