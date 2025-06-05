В СК возбудили уголовное дело из-за падения дерева на коляску с ребенком

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ЧП произошло вечером 5 июня в Самаре. По сообщениям очевидцев в соцсетях, дерево упало на коляску с ребенком в сквере на пересечении улиц Ново-Садовой и Полевой. По словам автора видео, ребенка доставили в больницу.

Фото: СУ СК по Самарской области