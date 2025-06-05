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Чрезвычайные происшествия Происшествия

В СК возбудили уголовное дело из-за падения дерева на коляску с ребенком

САМАРА. 5 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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ЧП произошло вечером 5 июня в Самаре. По сообщениям очевидцев в соцсетях, дерево упало на коляску с ребенком в сквере на пересечении улиц Ново-Садовой и Полевой. По словам автора видео, ребенка доставили в больницу.

Фото: СУ СК по Самарской области

Разбирательство уже начали сотрудники Следственного комитета.

"По поручению исполняющего обязанности руководителя следственного управления Следственного комитета России по Самарской области Александра Владимировича Воеводина возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность)", — уточнили в СУ СКР по Самарской области.

Правоохранители сейчас устанавливают причины случившегося. Назначены экспертизы.

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