В Самаре обстреляли припаркованную машину на ул. Балаковской

В Самаре полиция начала проверку из-за повреждения машины на ул. Балаковской. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.
Ранее в соцсетях появились сообщения о том, что 3 июля около дома № 6а кто-то из окна обстрелял стоявший на парковке автомобиль.
Обладающих какой-либо информацией об этом происшествии, правоохранители просят обращаться в ближайший отдел полиции или по телефону 112.
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