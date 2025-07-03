В Самаре обстреляли припаркованную машину на ул. Балаковской

В Самаре полиция начала проверку из-за повреждения машины на ул. Балаковской. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

Ранее в соцсетях появились сообщения о том, что 3 июля около дома № 6а кто-то из окна обстрелял стоявший на парковке автомобиль.

Обладающих какой-либо информацией об этом происшествии, правоохранители просят обращаться в ближайший отдел полиции или по телефону 112.