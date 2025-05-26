В Приволжском районе спасатели эвакуировали с середины Волги катер с 7 пассажирами

В понедельник, 26 мая, в Приволжском районе около Александровского моста на реке Волга катер столкнулся с подводным препятствием. На борту лодки в момент столкновения находились четверо взрослых и трое детей.

В результате столкновения судно перестало управляться. В 19:07 для оказания помощи от спасательной станции ПСО Октябрьск и ПСО Сызрань вышли два катера.

В 20:30 пострадавшие в результате столкновения были доставлены на берег. Медицинская помощь не потребовалась.