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В Приволжском районе спасатели эвакуировали с середины Волги катер с 7 пассажирами

САМАРА. 26 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В понедельник, 26 мая, в Приволжском районе около Александровского моста на реке Волга катер столкнулся с подводным препятствием. На борту лодки в момент столкновения находились четверо взрослых и трое детей.

В результате столкновения судно перестало управляться. В 19:07 для оказания помощи от спасательной станции ПСО Октябрьск и ПСО Сызрань вышли два катера.

В 20:30 пострадавшие в результате столкновения были доставлены на берег. Медицинская помощь не потребовалась.

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