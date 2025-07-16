В Кировском районе из реки извлекли тело погибшего мужчины

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В среду, 16 июля, в Кировском районе Самары из реки Самара сотрудниками полиции было извлечено тело погибшего 40-летнего мужчины, сообщает региональное ГУ МЧС.