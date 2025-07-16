Спасатели эвакуировали двух самарцев, которым стало плохо за Волгой

Во вторник, 15 июля, двум отдыхающим на базе отдыха "Лазурная" потребовалась срочная медицинская помощь.

В 10:20 сотрудники Поисково-спасательного подразделения "Поляна Фрунзе" оперативно доставили пострадавших на спасательном катере с правого берега Волги до спасательной станции.

В 12:10 их передали врачам скорой помощи, сообщает пресс-служба ПСС по Самарской области.