Спасатели эвакуировали двух самарцев, которым стало плохо за Волгой

Во вторник, 15 июля, двум отдыхающим на базе отдыха "Лазурная" потребовалась срочная медицинская помощь.
В 10:20 сотрудники Поисково-спасательного подразделения "Поляна Фрунзе" оперативно доставили пострадавших на спасательном катере с правого берега Волги до спасательной станции.
В 12:10 их передали врачам скорой помощи, сообщает пресс-служба ПСС по Самарской области.
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