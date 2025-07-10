В Тольятти утонула женщина

В среду, 9 июля, в Тольятти по Волге утонула женщина. Об этом сообщает ГУ МЧС России по Самарской области.
В 15:09 в Комсомольском районе очевидцы извлекли из воды тело погибшей.
В среду, 9 июля, в Тольятти по Волге утонула женщина. Об этом сообщает ГУ МЧС России по Самарской области.
В 15:09 в Комсомольском районе очевидцы извлекли из воды тело погибшей.
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