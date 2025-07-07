На Мастрюковских озерах спасли мужчину с сердечным приступом

В воскресенье, 6 июля, на Мастрюковских озерах спасли мужчину, которому стало плохо с сердцем. Об этом сообщает ПСС Самарской области.
У пострадавшего случился сердечный приступ. Спасатели экстренную транспортировали его и передали медикам.
В эвакуации мужчины участвовали спасатели Всероссийского студенческого корпуса спасателей.
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