На Мастрюковских озерах спасли мужчину с сердечным приступом

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В воскресенье, 6 июля, на Мастрюковских озерах спасли мужчину, которому стало плохо с сердцем. Об этом сообщает ПСС Самарской области.

Фото: Фото предоставлено ПСС Самарской области