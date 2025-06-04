Прокуратура и СК начали проверку из-за падения лифта с ребенком в Самаре

Прокуратура Самары начала проверку из-за ЧП с лифтом на ул. Тухачевского, 22.

Напомним, лифт, внутри которого находился 11-летний мальчик, упал с небольшой высоты. Ребенка вызволили лифтеры. По предварительным данным, ребенок не пострадал, но его отправили на осмотр в больницу им. Середавина.

Прокуратура проверит соблюдение требований безопасности при эксплуатации технического устройства.

Кроме того, доследственную проверку начало и региональное СУ СК.