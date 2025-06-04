В самарской многоэтажке упал лифт с ребенком

В правоохранительные органы в последние дежурные сутки поступило сообщение о падении лифта с 11-летним мальчиком в Самаре. Также известно, что лифт заблокировался.

Как удалось выяснить Волга Ньюс, ЧП произошло в доме на ул. Тухачевского. Предполагается, что лифт упал с небольшой высоты. Ребенка вызволили лифтеры. По предварительным данным, мальчик в порядке, но его отправили на осмотр в больницу им. Середавина.

Ранее ЧП с лифтом уже происходило в одном из торговых центров Самары.