В районе Южного моста в Самаре утонул ребенок

В пятницу, 30 мая, на акватории реки Самара в районе Южного моста утонул ребенок 2011 года рождения, сообщает ПСС Самарской области. Дети купались в необорудованном для этого месте без присмотра взрослых.
В 17:11 водолазы начали поисковые работы. Очевидцами было указано предположительное место, где ребенок пропал с поверхности водоема. Поисковые работы начали от опоры моста. В 20:30 водолаз обнаружил утонувшего на глубине 5 метров на удалении 20 метров от береговой линии. Тело снесло течением реки на 50 метров.
Спасатели призывают соблюдать правила поведения на воде.
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