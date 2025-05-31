В районе Южного моста в Самаре утонул ребенок

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В пятницу, 30 мая, на акватории реки Самара в районе Южного моста утонул ребенок 2011 года рождения, сообщает ПСС Самарской области. Дети купались в необорудованном для этого месте без присмотра взрослых.