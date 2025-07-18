12-летний мальчик пропал за Волгой

В регионе разыскивается 12-летний самарец Николай Свиридов. В четверг, 17 июля, в 16:00 он ушел с места отдыха на правом берегу реки Волга, в районе Крестовой поляны и до настоящего времени его местонахождение неизвестно.
Имеются основания полагать, что ребенку нужна медицинская помощь.
Приметы без вести пропавшего: на вид 14 лет, рост 160 см, худощавого телосложения, славянской внешности, волосы русые, короткие, глаза серого цвета.
Был одет: футболка белого цвета, шорты светло-серого цвета, сланцы фиолетового цвета.
Всем, кому что-либо известно о местонахождении несовершеннолетнего, просьба сообщить в ближайший отдел полиции или по телефону дежурной части Отдела МВД России по Волжскому району: 8(846) 921-26-03, 112 или по телефону дежурного офицера пресс-службы ГУ МВД России по Самарской области 8(999)-701-02-33.
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