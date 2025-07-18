12-летний мальчик пропал за Волгой

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В регионе разыскивается 12-летний самарец Николай Свиридов. В четверг, 17 июля, в 16:00 он ушел с места отдыха на правом берегу реки Волга, в районе Крестовой поляны и до настоящего времени его местонахождение неизвестно.

Фото: ГУ МВД по Самарской области