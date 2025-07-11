В Новокуйбышевске спасли заблудившегося грибника

В четверг, 10 июля, в Новокуйбышевске спасатели искали заблудившегося грибника. Об этом сообщает ПСС Самарской области.

74-летний мужчина ушел в лес за грибами и не вернулся. Родственники обратились за помощью к поисковикам "ЛизаАлерт".

Вечером мужчину нашли. Его на носилках доставили к спасательному катеру, перевезли на спасательную станцию и передали медикам "скорой помощи".