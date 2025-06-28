На Волге у Тольятти спасен виндсерфер

В субботу, 28 июня, на реке Волга спасатели Поисково-спасательного отряда Тольятти спасли виндсерфера.
47-летний мужчина, занимаясь виндсерфингом, начал терпеть бедствие: напротив базы отдыха "Волна" на расстоянии 250 метров от берега у него сломалась мачта.
Ветер и течение относило спортсмена дальше от берега. В 12:05 к месту происшествия отправились спасатели на спасательном катере. В 12:25 мужчину подняли с воды и доставили до берега. Медицинская помощь ему не потребовалась.
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