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Под колесами "товарняка" погиб сызранец

СЫЗРАНЬ. 30 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Вечером 27 мая в пос. Елизарово в Сызрани под грузовой поезд попал 45-летний местный житель. Мужчина скончался на месте. 

Самарским следственным отделом на транспорте Центрального МСУТ СК России организовано проведение доследственной проверки по ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта).

Проводится комплекс первоначальных проверочных мероприятий, устанавливаются все обстоятельства происшествия.

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