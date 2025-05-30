Под колесами "товарняка" погиб сызранец

Вечером 27 мая в пос. Елизарово в Сызрани под грузовой поезд попал 45-летний местный житель. Мужчина скончался на месте.
Самарским следственным отделом на транспорте Центрального МСУТ СК России организовано проведение доследственной проверки по ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта).
Проводится комплекс первоначальных проверочных мероприятий, устанавливаются все обстоятельства происшествия.
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