Александр Бастрыкин затребовал доклад о деле, в котором расследуется падение на самарца кирпича с крыши здания

Председатель СК России Александр Бастрыкин затребовал доклад по уголовному делу о травмировании мужчины в Самаре, сообщает пресс-служба ведомства.

Напомним, 26 июня появилась информация о том, что на ул. Медицинской, 1 из-за обрушения кирпичной кладки с крыши на мужчину упал кирпич. Пострадавший получил тяжелый перелом ноги.

При этом семь лет назад указанное здание, 1945 года постройки, признано аварийным. Однако до настоящего времени благоустроенное жилье гражданам, вынужденным проживать в небезопасных условиях, не предоставлено. Кроме того, сотрудниками управляющей компании ненадлежащим образом исполняются обязанности по обслуживанию строения.

В СУ СК России по Самарской области по данному факту возбуждено уголовное дело.