В Самаре возбудили уголовное дело из-за упавшего с крыши кирпича

Самарские следователи возбудили уголовное дело из-за инцидента с упавшим кирпичом. Об этом сообщает региональное СУ СК.

26 июня в соцсетях появилась информация о том, что на ул. Медицинской, 1 из-за обрушения кирпичной кладки с крыши на мужчину упал кирпич. Пострадавший получил тяжелый перелом ноги.

Уголовное дело возбудили по ст. 238 УК РФ ("Выполнение работ, не отвечающих требованиям безопасности").