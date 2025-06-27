В Самаре возбудили уголовное дело из-за упавшего с крыши кирпича

Самарские следователи возбудили уголовное дело из-за инцидента с упавшим кирпичом. Об этом сообщает региональное СУ СК.
26 июня в соцсетях появилась информация о том, что на ул. Медицинской, 1 из-за обрушения кирпичной кладки с крыши на мужчину упал кирпич. Пострадавший получил тяжелый перелом ноги.
Уголовное дело возбудили по ст. 238 УК РФ ("Выполнение работ, не отвечающих требованиям безопасности").
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