Под Самарой гражданский самолет чуть не попал под прицел ПВО

В субботу, 31 мая, в Волжском районе Самарской области гражданский самолет чуть не стал целью ПВО. Об этом сообщает телеграм-канал "Авиаинцидент".
В 9:41 экипаж самолета Л-145 над аэродромом Преображенка доложил о взлете диспетчеру. При этом вылет был запланирован на 10:30.
Эту информацию довели до ПВО. Экипажу дали команду о возврате на Преображенку. В 9:45 самолет сел.
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